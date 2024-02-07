Россияне стали больше верить в победу в войне с Украиной. В чем причина

После того как в Конгрессе никак не могут принять решение о выделении помощи Украине, россияне начали верить в свою победу и поддерживать решение своей власти о вторжении в соседнее государство. Так, по данным опроса, в январе 77% россиян заявили, что одобряют вторжение РФ в Украину, при этом лишь 16% сказали, что не поддерживают такие действия. Как отметили социологи, это второй самый высокий показатель поддержки вторжения со времени полномасштабной войны. В марте 2022 года вторжение поддержали 78% россиян. Социологи добавили, что еще в августе 2023 года 70% россиян поддерживали войну в Украине.

Россияне поддерживают войну в Украине

В общем, отмечают в "Левада-центре" 77% опрошенных россиян уверены, что война против Украины закончится российской победой. Это, подчеркивают социологи, на 6% больше, чем было год назад и в целом является самым высоким показателем за время войны.

На фоне одобрения войны и веры в победу меньшее количество россиян стали поддерживать идею проведения мирных переговоров между Украиной и РФ. По данным опроса, если в ноябре 2023 года 57% россиян выступали за переговоры, то в январе таких насчитали 52%.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое циничное заявление о "целях СВО" накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он заявил, что Кремль вроде бы ничего не будет менять. "Они не изменились. Все они сохраняют свою актуальность", – подчеркнул Песков.

Также "Комментарии" рассказывали, что Россия мошенническими методами из-за турфирм вербует на войну в Украине сирийцев. По данным ГУР, желающих соблазняют высокооплачиваемой работой на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают еще более оплачиваемой работой в Бурятии. Однако, как отмечают разведчики, в Улан-Уде сирийцев ожидает мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине. В ГУР считают, что рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует о ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия только на востоке теряет погибшими в 8 раз больше , чем Украина. Но, несмотря на это, ставка у противника делается все равно на человеческий ресурс. По состоянию на декабрь 2023 г. потери России в войне в Украине составили 339 850 военных.







