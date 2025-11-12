Россияне точно не простят этого: стало известно о новой серьезной проблеме Путина

Экономика России продолжает погружаться в кризис. В поддержку военной машины Кремль вынужден усиливать налоговое давление, повышать тарифы и цены, а также вводить новые ограничения. Однако терпение населения имеет предел. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, к чему могут привести такие тенденции и когда россияне могут потерять доверие к власти.

Фото: из открытых источников

По мнению аналитика, негатив от ухудшения экономического положения "не доходит в полной мере до Владимира Путина". Этот негатив, по словам эксперта, "стараются нивелировать на уровне губернаторов". В то же время он убежден, что с ростом экономических трудностей недовольство среди граждан будет только усиливаться.

"Я пересматривал контент в российском сегменте интернета и пришел к выводу, что работающие люди пытаются прокормить себя, дать работу нескольким работникам, представители микробизнеса уже воют от тех условий, которые им сейчас ставит Путин", — подчеркнул он.

По словам Чаленко, власти постоянно "закручивают гайки" для малого и среднего бизнеса, ограничивая возможности предпринимателей. Ситуация обострится еще больше, ведь с 1 января 2026 г. в России повысится налог на добавленную стоимость с 20% до 22%.

"Понятно, что весь этот негатив рано или поздно будет приводить к определенным локальным бунтам", – отметил руководитель Центра анализа и стратегий.

Эксперт также обратил внимание на этнические противоречия, особенно на Кавказе, где социальное напряжение может быстро выйти из-под контроля. В то же время, вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, Кремль продолжает бросать ресурсы на войну против Украины.

"Это и дальше высасывает силы из миллионов российских граждан", – подчеркнул Чаленко.

По его мнению, главная причина кризиса состоит в том, что россияне до сих пор не осознали, что все эти трудности – результат имперской, реваншистской политики Кремля.

