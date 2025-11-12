Росіяни точно не пробачать цього: стало відомо про нову серйозну проблему Путіна

Економіка Росії продовжує занурюватися у кризу. Задля підтримки воєнної машини Кремль змушений посилювати податковий тиск, підвищувати тарифи та ціни, а також запроваджувати нові обмеження. Проте терпіння населення має межу. Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив, до чого можуть призвести такі тенденції та коли росіяни можуть втратити довіру до влади.

Фото: з відкритих джерел

На думку аналітика, наразі негатив від погіршення економічного становища "не доходить повною мірою до Володимира Путіна". Цей негатив, за словами експерта, "намагаються нівелювати на рівні губернаторів". Водночас він переконаний, що зі зростанням економічних труднощів невдоволення серед громадян лише посилюватиметься.

"Я передивлявся контент в російському сегменті інтернету та дійшов висновку, що люди, які працюють, намагаються прогодувати себе, дати роботу декільком працівникам, представники мікробізнесу, вже виють від тих умов, які їм зараз ставить Путін", – наголосив він.

За словами Чаленка, влада постійно "закручує гайки" для малого та середнього бізнесу, обмежуючи можливості підприємців. Ситуація загостриться ще більше, адже з 1 січня 2026 року в Росії підвищиться податок на додану вартість із 20% до 22%.

"Зрозуміло, що весь цей негатив рано чи пізно буде призводити до певних локальних бунтів", – зазначив керівник Центру аналізу та стратегій.

Експерт також звернув увагу на етнічні суперечності, особливо на Кавказі, де соціальне напруження може швидко вийти з-під контролю. Водночас замість того, щоб вирішувати внутрішні проблеми, Кремль продовжує кидати ресурси на війну проти України.

"Це і далі висмоктує сили з мільйонів російських громадян", – підкреслив Чаленко.

На його думку, головна причина кризи полягає в тому, що росіяни досі не усвідомили, що всі ці труднощі – результат імперської, реваншистської політики Кремля.

