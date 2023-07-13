Россияне устроили массовую драку в военном лагере: на месте убили контрактника (ВИДЕО)

На территории Подмосковья возникла массовая потасовка на территории лагеря, где готовили военных РФ.

Драка в воинской части в России (фото из открытых источников)

Об этом сообщает местный Telegram-канал Tayga . По данным источника, конфликт возник 9 июля на территории воинской части в поселке Калининец, где находились контрактники из города Юрга. После учений их отправили на войну в Украину.

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Инцидент начался с того, что один из вновь прибывших пошел в магазин – контрактника начали обвинять в нарушении устава и сразу избивать работники разведроты и военной полиции. Затем вечером на территории плаца сотрудники разведроты напали на дневальных артиллерийских дивизионов, этот хаос чуть не закончился большой дракой, а ее участники имели с собой ножи и палки.

После потасовки в одном из военных госпиталей ушел из жизни военный контрактник, приехавший сюда из Сибири. Как утверждают на канале, у потерпевших были сняты побои и направлены заявления в военную прокуратуру. Но по данным информатора канала, это конфликтное дело намерены "замять".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине . Большинство граждан Российской Федерации считают недопустимым ядерный удар по территории Украины, однако поддерживают такую идею 16% россиян. Соцслужба Russian Field задала россиянам вопрос, допустим ли ядерный удар по Украине для победы в войне. Согласно полученным данным от социологической компании, 74% россиян против применения ядерного оружия для удара по Украине. 16% указали, что это допустимо. Из них 5% считает удар возможным в случае вероятной угрозы проиграть войну против Украины.



