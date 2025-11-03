logo

Главная Новости Мир Россия Россияне в отчаянии: решения Кремля привели к шокирующим последствиям
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне в отчаянии: решения Кремля привели к шокирующим последствиям

Последствия действий властей РФ: россиянам приходится экономить на продуктах

3 ноября 2025, 13:34
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россияне уже не могут позволить себе достаточное количество продуктов — из-за проблем российской экономики, вызванных войной и санкциями, они стали меньше есть.

Россияне в отчаянии: решения Кремля привели к шокирующим последствиям

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что впервые за многие годы статистика зафиксировала в России падение потребления продуктов в натуральном измерении. Аналитики отмечают, что россияне за последние два месяца съели на 9% меньше гречки и мяса, на 10% меньше риса, выпили на 8% меньше молока. При этом денежные расходы граждан РФ на продукты увеличились. Причина – существенное подорожание пищевых продуктов.

"Пока российская пропаганда убеждает граждан РФ, что их реальные доходы якобы растут, а экономика, несмотря на санкции, "в хорошем состоянии", в реальности обычные россияне вынуждены в прямом смысле "затягивать пояса". Единственная причина ухудшения жизни россиян — продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые Кремль извлекает из кошельков своих подданных”, — объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти России готовят масштабную реформу тарифов на электроэнергию. Это, как пояснили в Центре противодействия дезинформации, будет фактически означать очередной рост цен для населения.

Главная цель этой "реформы", как объяснили аналитики ЦПД, уменьшить объем государственных субсидий, чтобы найти больше средств на нужды войны.

Аналитики отметили: российские власти ожидают, что эти изменения позволят сэкономить 160 млрд рублей (примерно 2 млрд долл.). Но экономия произойдет за счет незащищенных слоев населения — малообеспеченных семей, пенсионеров, жителей сел.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0vDVytpbdXBiwWPiUB2PYubeE3sBcAtoHxY6irDGDfxooYoW3bpLck429iBQL2msgl
