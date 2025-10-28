logo_ukra

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії жарти вже закінчилися: у Кремля для росіян залишилися тільки погані рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії жарти вже закінчилися: у Кремля для росіян залишилися тільки погані рішення

Росіянам потрібно готуватися до підвищення тарифів: у Кремлі готують нове рішення

28 жовтня 2025, 19:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Масштабну реформу тарифів на електроенергію готує російська влада. Це, як пояснили в Центрі протидії дезінформації, фактично означатиме чергове зростання цін для населення. 

У Росії жарти вже закінчилися: у Кремля для росіян залишилися тільки погані рішення

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Головна мета цієї “реформи”, як пояснили аналітики ЦПД, зменшити обсяг державних субсидій, щоб знайти більше коштів на потреби війни.

“Зараз держава компенсує занижені тарифи для громадян за рахунок промисловості, малого бізнесу та бюджетних установ. Нові правила передбачають скасування пільгових коефіцієнтів, обмеження соціальних норм споживання електрики і зменшення кількості категорій, що мають право на знижку”, — повідомили у Центрі.

Аналітики зазначили: російська влада очікує, що ці зміни дозволять зекономити 160 млрд рублів (приблизно 2 млрд дол.). Але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення — малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл.

“Кремль уже тривалий час скорочує соціальні програми заради війни: урізано фінансування медицини, освіти й соцвиплат, а тепер під цей каток потраплять пільгові тарифи на електрику. Влада РФ вчергове змушує громадян платити за війну із власної кишені”, — резюмували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після трьох років зростання військова промисловість Росії увійшла у спад.

Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0LhSw7FSgu2PV5vRHEBPPoWcKNrrToLDEehtir4dBxSh7zJxkmmkgQKkPCF81SMnvl
Теги:

Новини

Всі новини