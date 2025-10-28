Масштабну реформу тарифів на електроенергію готує російська влада. Це, як пояснили в Центрі протидії дезінформації, фактично означатиме чергове зростання цін для населення.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Головна мета цієї “реформи”, як пояснили аналітики ЦПД, зменшити обсяг державних субсидій, щоб знайти більше коштів на потреби війни.

“Зараз держава компенсує занижені тарифи для громадян за рахунок промисловості, малого бізнесу та бюджетних установ. Нові правила передбачають скасування пільгових коефіцієнтів, обмеження соціальних норм споживання електрики і зменшення кількості категорій, що мають право на знижку”, — повідомили у Центрі.

Аналітики зазначили: російська влада очікує, що ці зміни дозволять зекономити 160 млрд рублів (приблизно 2 млрд дол.). Але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення — малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл.

“Кремль уже тривалий час скорочує соціальні програми заради війни: урізано фінансування медицини, освіти й соцвиплат, а тепер під цей каток потраплять пільгові тарифи на електрику. Влада РФ вчергове змушує громадян платити за війну із власної кишені”, — резюмували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після трьох років зростання військова промисловість Росії увійшла у спад.

Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз.