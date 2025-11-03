Росіяни у розпачі: рішення Кремля призвели до шокуючих наслідків

Росіяни уже не можуть дозволити собі достатню кількість продуктів — через проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, вони стали менше їсти.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що вперше за багато років статистика зафіксувала в Росії падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. Аналітики зазначають, що росіяни за останні два місяці з'їли на 9% менше гречки та м'яса, на 10% менше рису, випили на 8% менше молока тощо. При цьому грошові витрати громадян РФ на продукти збільшилися. Причина — суттєве подорожчання харчових продуктів.

“Поки російська пропаганда переконує громадян РФ, що їхні реальні доходи нібито зростають, а економіка, попри санкції, “в хорошому стані”, в реальності звичайні росіяни змушені в прямому сенсі “затягувати паски”. Єдина причина погіршення життя росіян — продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які Кремль витягає з гаманців своїх підданих”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії готує масштабну реформу тарифів на електроенергію. Це, як пояснили в Центрі протидії дезінформації, фактично означатиме чергове зростання цін для населення.

Головна мета цієї “реформи”, як пояснили аналітики ЦПД, зменшити обсяг державних субсидій, щоб знайти більше коштів на потреби війни.

Аналітики зазначили: російська влада очікує, що ці зміни дозволять зекономити 160 млрд рублів (приблизно 2 млрд дол.). Але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення — малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл.



