Россияне в отчаянии: власти РФ оставили граждан на произвол судьбы
Россияне в отчаянии: власти РФ оставили граждан на произвол судьбы

В России нарастает дефицит: чего катастрофически не хватает россиянам

5 ноября 2025, 18:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Власти РФ не перестают убеждать, что в стране все хорошо, экономика адаптировалась к санкциям, а Украина и европейские страны будут замерзать зимой. Однако реальность совсем другая – Кремль оставляет россиян на произвол судьбы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Службе внешней разведки сообщили, что жители российских сел входят в зиму с отчаянием. Сообщается, что в Приморье цены на дрова выросли почти вдвое — до 40-46 тыс. рублей за 10 кубометров. При этом средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей. Купить топливо даже по такой цене сложно: очереди растянулись на месяцы.

Похожая ситуация, как сообщают в разведке, наблюдается в большинстве регионов – от Белгородщины до Карелии.

"Местные власти обещают компенсации или субсидии, но реальная помощь ограничивается символическими объемами — по несколько кубометров на домохозяйство. Предпочтение отдают семьям военных, тогда как остальных жителей оставляют на произвол судьбы. 
Однако власти охотно отправляют древесину на фронт. Показателен случай во временно оккупированном Симферополе: местная оккупационная администрация спилила деревья в городском парке, заготовив 12 кубометров дров для военных на херсонском направлении”, — говорится в сообщении.

В разведке объяснили, что дрова становятся роскошью, несмотря на колоссальные запасы древесины — с 2000 года цена возросла в 28 раз. Причины – в хаотическом лесном законодательстве и бюрократии. И пока россияне считают последние деньги на дрова, Россия продолжает экспортировать лес. По данным разведки, только в прошлом году за границу продали 19,9 млн кубометров — объем, которого хватило бы, чтобы согреть половину российских домов с печным отоплением.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже не могут позволить себе достаточное количество продуктов — из-за проблем российской экономики, вызванных войной и санкциями, они стали меньше есть.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/u-rosii-znovu-defitsyt-drov-cherhy-zrostannya-tsin-i-zhodnoi-dopomohy-vid-vlady
