В ночь на 11 июня Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России оказался под атакой беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия возник масштабный пожар, а местные жители сообщали о звуках пролета дронов и работе систем противовоздушной обороны.

Дроны атаковали Афипский НПЗ. Фото из открытых источников

Информацию об атаке на Афипский НПЗ подтвердил оперативный штаб Краснодарского края РФ. Российские власти заявили, что причиной возгорания стало падение обломков беспилотников. В то же время, опубликованные в социальных сетях видео демонстрируют яркие вспышки и сильное пламя над территорией предприятия.

По сообщениям очевидцев, атака началась вскоре после полуночи. Взрывы раздавались с интервалом в несколько минут, что вызвало панику среди жителей поселка Афипский, где расположен завод.

Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Его проектная мощность превышает 6 миллионов тонн нефти в год. Завод производит широкий спектр топливной продукции, в частности бензин, дизельное топливо, мазут и газойль, которые используют армия РФ для войны против Украины.

Предприятие уже не в первый раз становится объектом атак. После начала полномасштабной войны против Украины завод неоднократно попадал в сведения об ушибах беспилотников. В частности, Афипский НПЗ атаковали в ночь с 13 на 14 марта. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти АТ-22/4 – это один из ключевых элементов производственного цикла предприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке на Крым в ночь на 11 июня. Взрывы в Севастополе и Симферополе, повреждены ключевые мосты.

Также "Комментарии" писали, что 10 июня зафиксирован удар ракетами "Фламинго". В РФ горит завод, который делает "мозги" для Искандеров и Калибров.