Росіяни в паніці: дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані

У ніч проти 11 червня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії опинився під атакою безпілотників. Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа, а місцеві жителі повідомляли про звуки прольоту дронів та роботу систем протиповітряної оборони.

Дрони атакували Афіпський НПЗ. Фото з відкритих джерел

Інформацію про атаку на Афіпський НПЗ підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Російська влада заявила, що причиною займання стало падіння уламків безпілотників. Водночас опубліковані в соціальних мережах відео демонструють яскраві спалахи та сильне полум’я над територією підприємства.

За повідомленнями очевидців, атака розпочалася невдовзі після опівночі. Вибухи лунали з інтервалом у кілька хвилин, що викликало паніку серед мешканців селища Афіпський, де розташований завод.

Афіпський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Його проєктна потужність перевищує 6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє широкий спектр паливної продукції, зокрема бензин, дизельне пальне, мазут і газойль, які використовує армія РФ для війни проти України.

Підприємство вже не вперше стає об’єктом атак. Після початку повномасштабної війни проти України завод неодноразово потрапляв у зведення про удари безпілотників. Зокрема, Афіпський НПЗ атакували у ніч із 13 на 14 березня. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти АТ-22/4 — це один з ключових елементів виробничого циклу підприємства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масовану атаку на Крим у ніч на 11 червня. Вибухи у Севастополі та Сімферополі, пошкоджені ключові мости.

Також "Коментарі" писали, що 10 червня зафіксовано удар ракетами "Фламінго". У РФ палає завод, що робить "мізки" для Іскандерів та Калібрів.