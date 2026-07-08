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Россияне в панике: дроны атаковали один из самых больших НПЗ РФ в глубоком тылу

В Татарстане беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Танеко".

8 июля 2026, 09:00
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Slava Kot

Утром 8 июля беспилотники атаковали Республику Татарстан, расположенную более чем в 1100 километрах от украинской границы. По данным OSINT-аналитиков, под удар попал нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске, являющийся одним из крупнейших и современных НПЗ России.

Россияне в панике: дроны атаковали один из самых больших НПЗ РФ в глубоком тылу

Атакованный "Танеко" (Нижнекамский НПЗ) в Татарстане. Фото из открытых источников

После серии взрывов на территории предприятия Нижнекамский НПЗ возникло сразу несколько очагов возгорания. Мониторинговый ресурс Exilenova сообщил, что по состоянию на 6 часов атака продолжалась, а в городе продолжали раздаваться взрывы. В социальных сетях появились видео, на которых виден пожар и слышны панические голоса местных жителей.

Россияне в панике: дроны атаковали один из самых больших НПЗ РФ в глубоком тылу - фото 2

Нижнекамский НПЗ после атаки дронов

Россияне в панике: дроны атаковали один из самых больших НПЗ РФ в глубоком тылу - фото 2

Дроны атаковали НПЗ "Танеко" в Татарстане

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что "Танеко" является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий РФ с проектной мощностью более 16 миллионов тонн нефти в год. По его словам, этот завод уже подвергался атакам в ночь на 12 июня 2026 года.

Аналитики также сообщают, что масштаб пожара настолько значителен, что его можно увидеть из других населенных пунктов Татарстана.

Нижнекамский НПЗ производит широкий спектр продукции, в частности бензины стандарта Евро-5, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ, нефтяной кокс, битумы и базовые масла. Поэтому предприятие считается одним из ключевых элементов топливно-энергетической инфраструктуры России.

Официальные власти РФ на момент публикации не сообщили о масштабах повреждений или возможных последствиях атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Саратове после атаки беспилотников горит НПЗ.

Также "Комментарии" писали, что спутники зафиксировали масштабные пожары на ключевых электроподстанциях после удара по Крыму.



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