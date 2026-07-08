Росіяни в паніці: дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу

Уранці 8 липня безпілотники атакували Республіку Татарстан, розташовану більш ніж за 1100 кілометрів від українського кордону. За даними OSINT-аналітиків, під удар потрапив нафтопереробний комплекс "Танеко" у Нижньокамську, який є одним з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії.

Атакований "Танеко" (Нижньокамський НПЗ) у Татарстані. Фото з відкритих джерел

Після серії вибухів на території підприємства Нижньокамський НПЗ виникло одразу кілька осередків займання. Моніторинговий ресурс Exilenova+ повідомив, що станом на 06:00 атака тривала, а в місті продовжували лунати вибухи. У соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно пожежу та чути панічні голоси місцевих жителів.

Нижньокамський НПЗ після атаки дронів

Дрони атакували НПЗ "Танеко" в Татарстані

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що "Танеко" є одним з найсучасніших нафтопереробних підприємств РФ з проєктною потужністю понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цей завод уже зазнавав атаки в ніч на 12 червня 2026 року.

Аналітики також повідомляють, що масштаб пожежі настільки значний, що її можна побачити з інших населених пунктів Татарстану.

Нижньокамський НПЗ виробляє широкий спектр продукції, зокрема бензини стандарту Євро-5, дизельне паливо, авіаційний керосин, скраплений газ, нафтовий кокс, бітуми та базові мастила. Через це підприємство вважається одним із ключових елементів паливно-енергетичної інфраструктури Росії.

Офіційна влада РФ на момент публікації не повідомила про масштаби пошкоджень чи можливі наслідки атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Саратові після атаки безпілотників горить НПЗ.

Також "Коментарі" писали, що супутники зафіксували масштабні пожежі на ключових електропідстанціях після удару по Криму.