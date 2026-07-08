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Росіяни в паніці: дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу

У Татарстані безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Танеко".

8 липня 2026, 09:00
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Slava Kot

Уранці 8 липня безпілотники атакували Республіку Татарстан, розташовану більш ніж за 1100 кілометрів від українського кордону. За даними OSINT-аналітиків, під удар потрапив нафтопереробний комплекс "Танеко" у Нижньокамську, який є одним з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії.

Росіяни в паніці: дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу

Атакований "Танеко" (Нижньокамський НПЗ) у Татарстані. Фото з відкритих джерел

Після серії вибухів на території підприємства Нижньокамський НПЗ виникло одразу кілька осередків займання. Моніторинговий ресурс Exilenova+ повідомив, що станом на 06:00 атака тривала, а в місті продовжували лунати вибухи. У соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно пожежу та чути панічні голоси місцевих жителів. 

Росіяни в паніці: дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу - фото 2

Нижньокамський НПЗ після атаки дронів

Росіяни в паніці: дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу - фото 2

Дрони атакували НПЗ "Танеко" в Татарстані

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що "Танеко" є одним з найсучасніших нафтопереробних підприємств РФ з проєктною потужністю понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цей завод уже зазнавав атаки в ніч на 12 червня 2026 року.

Аналітики також повідомляють, що масштаб пожежі настільки значний, що її можна побачити з інших населених пунктів Татарстану.

Нижньокамський НПЗ виробляє широкий спектр продукції, зокрема бензини стандарту Євро-5, дизельне паливо, авіаційний керосин, скраплений газ, нафтовий кокс, бітуми та базові мастила. Через це підприємство вважається одним із ключових елементів паливно-енергетичної інфраструктури Росії.

Офіційна влада РФ на момент публікації не повідомила про масштаби пошкоджень чи можливі наслідки атаки. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Саратові після атаки безпілотників горить НПЗ.

Також "Коментарі" писали, що супутники зафіксували масштабні пожежі на ключових електропідстанціях після удару по Криму.



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