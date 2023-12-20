Россияне в сети смеются над новым указом Путина: о чем идет речь

Российский президент Владимир Путин дал поручение укрепить суверенитет в спортивной сфере. Перед этим встали известны проблемы с инвентарем у российских биатлонистов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом говорится в соответствующем поручении главы РФ правительства, информирует сайт администрации российского президента РФ. Хозяин Кремля поставил задачу уменьшить импорт спортивной продукции, которая необходима для спорта высших достижений и профессионального спорта, а также оказать государственную поддержку российским производителям спортивной продукции.

"Внести в Стратегию развития спортивной индустрии к 2035 году изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы", – говорится в документе.

В социальных сетях только смеются над очередной показухой хозяина Кремля. Жители России знают, что их страна не наладит производство технологической спортивной продукции, при этом приобретут китайские товары и выдадут их за свои. К примеру, китайский кроссовер в прошлом году выдали за "Москвич-3".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин приказал вооружить российскую армию новым оружием . Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно вооружать российскую армию "боевыми лазерами" и работами со "искусственным интеллектом".

Этот указ он объявил, выступая на коллегии российского Министерства обороны. Путин сказал, что "во второй армии мира" должны быть "перспективные виды вооружения".

