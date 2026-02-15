Россияне в шоке: что подорожало в стране-агрессоре больше

Федеральная служба статистики РФ опубликовала данные по инфляции за январь, которые демонстрируют заметный рост цен как в месячном, так и в годовом измерении. Статистика позволяет оценить влияние повышения НДС, акцизов на алкоголь и тарифов на отдельные услуги.

Что подорожало в России

Больше всего за месяц – по сравнению с декабрем – подорожали огурцы (на 32,7%) и помидоры (на 18%). Среди услуг существенно увеличилась стоимость нотариального удостоверения завещания (на 14,9%) и оформление доверенности (на 11,3%). Также повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах фирменных поездов (12,3%), взносы на капитальный ремонт (11,8%), поездки на Черноморское побережье (10,8%) и страны Юго-Восточной Азии (10,6%). Проезд в метро вырос на 10,2%, картофель подорожал на 9,4%.

Часть роста эксперты объясняют сезонным фактором – традиционным зимним повышением цен на овощи. В то же время в годовом измерении плодоовощная продукция в целом даже подешевела на 3,4%.

Однако в сфере транспорта, жилищно-коммунальных услуг, страхования и медицины речь идет об устойчивом росте стоимости. По сравнению с январем 2025 года больше всего подорожали услуги организаций культуры (15,66%), страхования (14,23%), ЖКХ (14,16%), городской транспорт (13,42%), медицинские услуги (12,65%) и алкоголь (12,06%). Бензин и бытовые услуги прибавили по 11,58%.

В целом за месяц цены выросли на 1,62%, а в годовом исчислении инфляция составила 6%.

В тот же день Центробанк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, заявив об отсутствии долгосрочных факторов для ускорения инфляции. Регулятор прогнозирует замедление роста цен на 4% во второй половине 2026 года.

Повышение НДС, ставшее одним из драйверов инфляции в январе, российские власти объясняют необходимостью компенсировать падение нефтегазовых доходов, связывающих, в частности, с санкционным давлением.

