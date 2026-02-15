Росіяни в шоці: що подорожчало в країні-агресора більше

Федеральна служба статистики рф опублікувала дані щодо інфляції за січень, які демонструють помітне зростання цін як у місячному, так і в річному вимірі. Статистика дозволяє оцінити вплив підвищення ПДВ, акцизів на алкоголь та тарифів на окремі послуги.

Що подорожчало в Росії

Найбільше за місяць — у порівнянні з груднем — подорожчали огірки (на 32,7%) та помідори (на 18%). Серед послуг суттєво зросла вартість нотаріального посвідчення заповіту (на 14,9%) і оформлення довіреності (на 11,3%). Також підвищилися тарифи на проїзд у плацкартних вагонах фірмових поїздів (+12,3%), внески на капітальний ремонт (+11,8%), поїздки на Чорноморське узбережжя (+10,8%) і в країни Південно-Східної Азії (+10,6%). Проїзд у метро зріс на 10,2%, картопля подорожчала на 9,4%.

Частину зростання експерти пояснюють сезонним фактором — традиційним зимовим підвищенням цін на овочі. Водночас у річному вимірі плодоовочева продукція загалом навіть подешевшала на 3,4%.

Однак у сфері транспорту, житлово-комунальних послуг, страхування та медицини йдеться про стійке зростання вартості. У порівнянні з січнем 2025 року найбільше подорожчали послуги організацій культури (+15,66%), страхування (+14,23%), ЖКГ (+14,16%), міський транспорт (+13,42%), медичні послуги (+12,65%) та алкоголь (+12,06%). Бензин і побутові послуги додали по 11,58%.

Загалом за місяць ціни зросли на 1,62%, а у річному вимірі інфляція склала 6%.

Того ж дня Центробанк рф знизив ключову ставку на 50 базисних пунктів, заявивши про відсутність довгострокових чинників для прискорення інфляції. Регулятор прогнозує уповільнення зростання цін до 4% у другій половині 2026 року.

Підвищення ПДВ, яке стало одним із драйверів інфляції в січні, російська влада пояснює необхідністю компенсувати падіння нафтогазових доходів, що, зокрема, пов’язують із санкційним тиском.

