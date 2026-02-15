logo_ukra

Росіяни в шоці: що подорожчало в країні-агресора більше
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни в шоці: що подорожчало в країні-агресора більше

Росстат оприлюднив дані щодо інфляції за січень, показавши різке подорожчання низки товарів і послуг після підвищення податків та акцизів

15 лютого 2026, 14:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Федеральна служба статистики рф опублікувала дані щодо інфляції за січень, які демонструють помітне зростання цін як у місячному, так і в річному вимірі. Статистика дозволяє оцінити вплив підвищення ПДВ, акцизів на алкоголь та тарифів на окремі послуги.

Росіяни в шоці: що подорожчало в країні-агресора більше

Що подорожчало в Росії

Найбільше за місяць — у порівнянні з груднем — подорожчали огірки (на 32,7%) та помідори (на 18%). Серед послуг суттєво зросла вартість нотаріального посвідчення заповіту (на 14,9%) і оформлення довіреності (на 11,3%). Також підвищилися тарифи на проїзд у плацкартних вагонах фірмових поїздів (+12,3%), внески на капітальний ремонт (+11,8%), поїздки на Чорноморське узбережжя (+10,8%) і в країни Південно-Східної Азії (+10,6%). Проїзд у метро зріс на 10,2%, картопля подорожчала на 9,4%.

Частину зростання експерти пояснюють сезонним фактором — традиційним зимовим підвищенням цін на овочі. Водночас у річному вимірі плодоовочева продукція загалом навіть подешевшала на 3,4%.

Однак у сфері транспорту, житлово-комунальних послуг, страхування та медицини йдеться про стійке зростання вартості. У порівнянні з січнем 2025 року найбільше подорожчали послуги організацій культури (+15,66%), страхування (+14,23%), ЖКГ (+14,16%), міський транспорт (+13,42%), медичні послуги (+12,65%) та алкоголь (+12,06%). Бензин і побутові послуги додали по 11,58%.

Загалом за місяць ціни зросли на 1,62%, а у річному вимірі інфляція склала 6%.

Того ж дня Центробанк рф знизив ключову ставку на 50 базисних пунктів, заявивши про відсутність довгострокових чинників для прискорення інфляції. Регулятор прогнозує уповільнення зростання цін до 4% у другій половині 2026 року.

Підвищення ПДВ, яке стало одним із драйверів інфляції в січні, російська влада пояснює необхідністю компенсувати падіння нафтогазових доходів, що, зокрема, пов’язують із санкційним тиском.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у росії можуть запровадити новий механізм контролю за використанням мобільного зв’язку дітьми. Оператори зв’язку разом із державними структурами повинні будуть відстежувати “підозрілу активність” на номерах, якими користуються неповнолітні, та інформувати про це їхніх батьків.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/13963
Теги:

Новини

Всі новини