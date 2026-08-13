Россияне внезапно признали, что нужно готовиться к худшему: какой НПЗ остановил работу

Один из крупных нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, который произошел вследствие атаки беспилотников. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе" в Оренбургской области. Губернатор региона Евгений Солнцев заявил, что власти готовятся к наиболее тяжелому сценарию развития ситуации.

Удар по Орскому НПЗ. Фото: из открытых источников

"Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию", — написал Солнцев 13 августа.

По его словам, в результате атаки были повреждены ключевые элементы инфраструктуры предприятия. Восстановление оборудования, как утверждает губернатор, может занять до шести месяцев.

Дополнительной проблемой для российского предприятия становятся санкционные ограничения. Именно они могут серьезно осложнить получение необходимого оборудования и проведение ремонтных работ.

"Орскнефтеоргсинтез" входит в состав компании Forteinvest. Проектная мощность предприятия составляет 5,76 млн тонн нефти в год – это около 115 тыс. баррелей в сутки. В 2024 году завод переработал 4,2 млн тонн сырья.

Предприятие выпускает значительные объемы топлива и нефтепродуктов. В частности, в 2024 году здесь произвели около 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 тыс. тонн бензина, 500 тыс. тонн битума и 200 тыс. тонн мазута.

Остановка НПЗ уже отражается на ситуации с горючим в регионе. Власти предупреждают об осложнении поставок топлива в Оренбургской области. На автозаправочных станциях приоритет отдают спецтранспорту, а обычных водителей призывают запастись терпением.

Атака произошла утром 11 августа. Беспилотники ударили по Оренбургской области, после чего на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар. В ту же ночь сообщения о возгораниях поступили еще с одного крупного российского НПЗ – Комсомольского предприятия в Хабаровском крае.

Таким образом, последствия атаки для Орска оказались значительно серьезнее кратковременного пожара: ключевое предприятие остановлено, а его полноценное восстановление может затянуться на месяцы.

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