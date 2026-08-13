logo_ukra

BTC/USD

63410

ETH/USD

1877.77

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіяни раптово визнали, що треба готуватися до найгіршого: який НПЗ зупинив роботу
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни раптово визнали, що треба готуватися до найгіршого: який НПЗ зупинив роботу

Удар вивів з ладу ключову інфраструктуру підприємства, а через санкції Росії можуть знадобитися місяці на відновлення

13 серпня 2026, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Один із великих нафтопереробних заводів Росії повністю припинив роботу після пожежі, яка сталася внаслідок атаки безпілотників. Йдеться про "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області. Губернатор регіону Євген Солнцев заявив, що влада готується до найважчого сценарію розвитку ситуації.

Росіяни раптово визнали, що треба готуватися до найгіршого: який НПЗ зупинив роботу

Удар по Орському НПЗ. Фото: із відкритих джерел

"Завод повністю зупинено. Готуємось до найгіршого сценарію", — написав Солнцев 13 серпня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено ключові елементи інфраструктури підприємства. Відновлення обладнання, як стверджує губернатор, може тривати до шести місяців.

Додатковою проблемою для підприємства стають санкційні обмеження. Саме вони можуть серйозно ускладнити отримання необхідного обладнання та проведення ремонтних робіт.

"Орскнафтооргсинтез" входить до складу компанії Forteinvest. Проектна потужність підприємства становить 5,76 млн. тонн нафти на рік – це близько 115 тис. барелів на добу. У 2024 році завод переробив 4,2 млн. тонн сировини.

Підприємство випускає значні обсяги палива та нафтопродуктів. Зокрема, у 2024 році тут виробили близько 1,8 млн. тонн дизельного палива, 600 тис. тонн бензину, 500 тис. тонн бітуму та 200 тис. тонн мазуту.

Зупинка НПЗ вже відбивається на ситуації із пальним у регіоні. Влада попереджає про ускладнення постачання палива в Оренбурзькій області. На автозаправних станціях пріоритет віддають спецтранспорту, а звичайних водіїв закликають запастись терпінням.

Атака сталася вранці 11 серпня. Безпілотники вдарили по Оренбурзькій області, після чого на одному із промислових підприємств спалахнула пожежа. Тієї ж ночі повідомлення про спалахи надійшли ще з одного великого російського НПЗ — Комсомольського підприємства в Хабаровському краї.

Таким чином, наслідки атаки для Орська виявилися значно серйознішими за короткочасну пожежу: ключове підприємство зупинено, а його повноцінне відновлення може затягтися на місяці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тремтить від вибухів: який нафтогігант атакує Україна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини