Росіяни раптово визнали, що треба готуватися до найгіршого: який НПЗ зупинив роботу

Один із великих нафтопереробних заводів Росії повністю припинив роботу після пожежі, яка сталася внаслідок атаки безпілотників. Йдеться про "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області. Губернатор регіону Євген Солнцев заявив, що влада готується до найважчого сценарію розвитку ситуації.

Удар по Орському НПЗ. Фото: із відкритих джерел

"Завод повністю зупинено. Готуємось до найгіршого сценарію", — написав Солнцев 13 серпня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено ключові елементи інфраструктури підприємства. Відновлення обладнання, як стверджує губернатор, може тривати до шести місяців.

Додатковою проблемою для підприємства стають санкційні обмеження. Саме вони можуть серйозно ускладнити отримання необхідного обладнання та проведення ремонтних робіт.

"Орскнафтооргсинтез" входить до складу компанії Forteinvest. Проектна потужність підприємства становить 5,76 млн. тонн нафти на рік – це близько 115 тис. барелів на добу. У 2024 році завод переробив 4,2 млн. тонн сировини.

Підприємство випускає значні обсяги палива та нафтопродуктів. Зокрема, у 2024 році тут виробили близько 1,8 млн. тонн дизельного палива, 600 тис. тонн бензину, 500 тис. тонн бітуму та 200 тис. тонн мазуту.

Зупинка НПЗ вже відбивається на ситуації із пальним у регіоні. Влада попереджає про ускладнення постачання палива в Оренбурзькій області. На автозаправних станціях пріоритет віддають спецтранспорту, а звичайних водіїв закликають запастись терпінням.

Атака сталася вранці 11 серпня. Безпілотники вдарили по Оренбурзькій області, після чого на одному із промислових підприємств спалахнула пожежа. Тієї ж ночі повідомлення про спалахи надійшли ще з одного великого російського НПЗ — Комсомольського підприємства в Хабаровському краї.

Таким чином, наслідки атаки для Орська виявилися значно серйознішими за короткочасну пожежу: ключове підприємство зупинено, а його повноцінне відновлення може затягтися на місяці.

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