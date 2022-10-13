Российские военкоматы продолжают выписывать повестки своим гражданам. В этот раз повестку пытались вручить женщине с инвалидностью, которая сейчас живет в Израиле. Об этом сообщила ее мать Марина Писаренко в своей странице на Facebook .

Россияне вручили повестку женщине с инвалидностью, которая является гражданкой Израиля. Фото из открытых источников

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Такие действия вызваны у россиян незначительным возмущением и страхом. Именно поэтому большинство мужчин начали убегать от вручения повесток за границу, создав таким образом километровые очереди на пунктах пропуска.

Путин принял решение о введении мобилизации из-за удачного украинского наступления на востоке и юге Украины, в результате которого были освобождены сотни населенных пунктов.

Курьезы с вручением повесток в РФ происходили с первого дня объявления мобилизации. Повести гражданам России раздавали на акциях протеста, на границах, на центральных площадях.

12 октября Марина Писаренко опубликовала фото с повесткой, которую пытались вручить ее дочери по адресу в Санкт-Петербурге, хотя семья в последнее время проживает в Израиле. Повестка выписана по имени Авиталь Парфененко. Мать женщины отмечает, что Авиталь это также и женское имя, кроме того, подчеркивает, что ее дочь испытывает проблемы со зрением и является гражданкой Израиля, где недавно перенесла операцию по трансплантации почки. Писаренко также пишет, что представители комиссариата пытались вломиться в ее квартиру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух россиянах, которые сбежали от мобилизации в Аляску и попросили там убежища.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, придумавшем новый срок для тех, кто убегает от мобилизации в РФ.

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