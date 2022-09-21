Россияне выходят на акции протеста против мобилизации: несогласных с решением Путина избивают и арестовывают силовики

В РФ набирают обороты акции протеста. Жители Новосибирска, Уфы, Томска, Екатеринбурга выходят на улицы, протестуя против мобилизации, объявленной Путиным. Пока они малочисленны, но полиция жестко разгоняет участников антимобилизационных митингов. Об этом сообщают в телеграмм-каналах.

Россияне вышли на протесты (фото из открытых источников)

В Новосибирске во время антимобилизационного митинга полиция задержала мужчину, который заявил, что "не хочет умирать за силовиков и президента". В Уфе также всех несогласных заковывают в наручники и бросают в тюрьму. В Томске на похожей акции задержали группу молодых людей, в том числе девушек.

В Екатеринбурге силовики активно задерживают людей. На одном из попавшего в сеть видео полицейские схватили как мужчину, а затем и женщину, которая пыталась его отбить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне хотят бежать из страны из-за мобилизации. Граждане России испугались, что Путин объявит мобилизацию в стране. Поисковые запросы в Google "Как уехать из России?" и "Отсрочка от армии" бьют рекорды Соответствующую статистику можно увидеть Google Trends. Следовательно, можно заключить, что жители РФ испугались и не хотят идти на войну. Известно, что в русскоязычном Google поисковый запрос "Как уехать из России?" набрал большую популярность уже второй раз. Первый раз это было с начала полномасштабной войны. По данным Google Trends, можно увидеть, что больше всего испугались сообщений о мобилизации жители Москвы, Белгородской, Псковской, Ростовской и Калининградской областей. Именно они чаще всего искали информацию по этому запросу.





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