Российские власти очевидно боятся критики и недовольства граждан, однако это не мешает Кремлю разрабатывать и внедрять более жесткие ограничения. Вероятно, главное, как это объяснит пропаганда.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Госдуме РФ предлагают ввести обязательную предварительную модерацию всех публикаций в соцсетях. Такими решениями пытаются установить тотальный контроль над мнениями граждан.

"Председатель комитета по защите семьи Нина Останина направила в "Роскомнадзор" инициативу, которая обяжет соцсети проверять и одобрять любой контент пользователей еще до его публикации. Официальным поводом стала защита детей от опасного контента", — сообщили аналитики Центра.

При этом в ЦПД объяснили, что на самом же деле за пояснениями о заботе за обществом скрыта попытка внедрить жесткий механизм цензуры.

"Если инициативу одобрят, российский сегмент соцсетей станет стерильным в "лучших традициях" орвелловского мира — выявлять и наказывать "мыслепреступников" государство сможет превентивно", — говорится в сообщении.

Российские депутаты, пытаясь выслужиться перед Кремлем, регулярно выступают с драконовскими инициативами. Аналитики ЦПИ отметили, что российские политики доводят цензуру до абсолюта: от карательного удаления уже опубликованных постов власти двигаются к полному запрету любого несогласованного мнения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что топливный кризис в России обнажил истинную суть полицейского государства. Пока Москва роскошествует, в провинции силовики жестко подавляют любые попытки россиян выжить или пожаловаться.



