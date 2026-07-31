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Росіяни здригнуться від нових обмежень: що підготували у Кремлі

У Росії хочуть ввести більш жорсткі обмеження для соціальних мереж, щоб унеможливити критику

31 липня 2026, 00:57
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Кречмаровская Наталия

Російська влада очевидно боїться критики та незадоволення громадян, однак це не заважає Кремлю розробляти та впроваджувати більш жорсткі обмеження. Ймовірно, головне, як це пояснить пропаганда. 

Росіяни здригнуться від нових обмежень: що підготували у Кремлі

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Держдумі РФ пропонують ввести обов'язкову попередню модерацію всіх публікацій у соцмережах. Такими рішеннями намагаються встановити тотальний контроль над думками громадян.

“Голова комітету з питань захисту сім'ї Ніна Останіна направила до “роскомнадзору” ініціативу, яка зобов'яже соцмережі перевіряти та схвалювати будь-який контент користувачів ще до його публікації. Офіційним приводом став захист дітей від небезпечного контенту”, — повідомили аналітики Центру. 

При цьому у ЦПД пояснили, що насправді ж за поясненнями про турботу за суспільством прихована спроба впровадити найжорсткіший механізм цензури. 

“Якщо ініціативу схвалять, російський сегмент соцмереж стане стерильним у “кращих традиціях” орвеллівського світу — виявляти і карати “думкозлочинців” держава зможе превентивно”, — йдеться у повідомленні. 

Російські депутати, намагаючись вислужитися перед Кремлем, регулярно виступають із драконівськими ініціативами. Аналітики ЦПД зауважили, що російські політики доводять цензуру до абсолюту: від карального видалення вже опублікованих постів влада рухається до повної заборони будь-якої неузгодженої думки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що паливна криза в Росії оголила справжню суть поліцейської держави. Доки Москва розкошує, у провінції силовики жорстко придушують будь-які спроби росіян вижити або поскаржитися.




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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0NMhzvHffpx925QqrDCi53Fx6SkDACH6sncNezTbqfKeMWFXyx4RnkAgf5wcDVEBcl
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