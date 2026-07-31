Російська влада очевидно боїться критики та незадоволення громадян, однак це не заважає Кремлю розробляти та впроваджувати більш жорсткі обмеження. Ймовірно, головне, як це пояснить пропаганда.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Держдумі РФ пропонують ввести обов'язкову попередню модерацію всіх публікацій у соцмережах. Такими рішеннями намагаються встановити тотальний контроль над думками громадян.

“Голова комітету з питань захисту сім'ї Ніна Останіна направила до “роскомнадзору” ініціативу, яка зобов'яже соцмережі перевіряти та схвалювати будь-який контент користувачів ще до його публікації. Офіційним приводом став захист дітей від небезпечного контенту”, — повідомили аналітики Центру.

При цьому у ЦПД пояснили, що насправді ж за поясненнями про турботу за суспільством прихована спроба впровадити найжорсткіший механізм цензури.

“Якщо ініціативу схвалять, російський сегмент соцмереж стане стерильним у “кращих традиціях” орвеллівського світу — виявляти і карати “думкозлочинців” держава зможе превентивно”, — йдеться у повідомленні.

Російські депутати, намагаючись вислужитися перед Кремлем, регулярно виступають із драконівськими ініціативами. Аналітики ЦПД зауважили, що російські політики доводять цензуру до абсолюту: від карального видалення вже опублікованих постів влада рухається до повної заборони будь-якої неузгодженої думки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що паливна криза в Росії оголила справжню суть поліцейської держави. Доки Москва розкошує, у провінції силовики жорстко придушують будь-які спроби росіян вижити або поскаржитися.



