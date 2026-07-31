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Кречмаровская Наталия
Російська влада очевидно боїться критики та незадоволення громадян, однак це не заважає Кремлю розробляти та впроваджувати більш жорсткі обмеження. Ймовірно, головне, як це пояснить пропаганда.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Держдумі РФ пропонують ввести обов'язкову попередню модерацію всіх публікацій у соцмережах. Такими рішеннями намагаються встановити тотальний контроль над думками громадян.
При цьому у ЦПД пояснили, що насправді ж за поясненнями про турботу за суспільством прихована спроба впровадити найжорсткіший механізм цензури.
Російські депутати, намагаючись вислужитися перед Кремлем, регулярно виступають із драконівськими ініціативами. Аналітики ЦПД зауважили, що російські політики доводять цензуру до абсолюту: від карального видалення вже опублікованих постів влада рухається до повної заборони будь-якої неузгодженої думки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що паливна криза в Росії оголила справжню суть поліцейської держави. Доки Москва розкошує, у провінції силовики жорстко придушують будь-які спроби росіян вижити або поскаржитися.