Россияне задавали Путину неприятные вопросы в прямом эфире: что они требовали (ФОТО)

В Гостином дворе в Москве 19 декабря российский лидер Владимир Путин проводил подведение итогов года в сочетанном формате прямой линии, во время которой ему позволяли задавать вопросы. Мероприятие, как и следовало ожидать, не прошло без курьезных моментов и откровенно абсурдных заявлений главного участника происшествия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Участие во встрече могли принимать как зрители, так и журналисты — вопросы посылали через сайт программы moskva-putinu.ru. Часть обращений транслировались на большой экран в зале.

Впрочем, далеко не все россияне ограничились теми вопросами, которые Путин обычно предпочитает слышать.

В частности, ему задали вопрос о том, почему жители России живут хуже папуасов, зачем он распространяет неправду о захвате Купянска, а сам формат "прямой линии" открыто охарактеризовали как цирк.

"Почему простой народ живет хуже папуасов?"

"Где душа Сталина — в раю или аду?"

"Не прямая линия, а цирк"

"В Купянске ВСУшники е**т вас и в хвост и в гриву. А вы говорите, что город все наше. Зачем врете?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что капуста, энергетики, шоколадные батончики — сумасшедшие вещи изымают у посетителей прямой линии Путина. Об этом пишет nexta. Live. В сообщении говорится, что у пропагандистов нашли действительно удивительные вещи.

"У гостей прямой линии Путина на входе изымают квашеную капусту, энергетики и мандарины. Также под запрет попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и любые напитки", пишет СМИ.

Кроме еды и лекарства, нельзя проносить портативные зарядные устройства, вейпы, баннеры, флаги и беспилотники. Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным", где он ежегодно делает безумные заявления, длится уже четыре часа. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков уверял, что Путин "готовился к глубокой ночи".

