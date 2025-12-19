Росіяни ставили Путіну неприємні питання у прямому ефірі: що вони вимагали (ФОТО)

У Гостиному дворі в Москві 19 грудня російський лідер Володимир Путін проводив підбиття "підсумків року" у поєднаному форматі прямої лінії, під час якої йому дозволяли ставити запитання. Захід, як і слід було очікувати, не минув без курйозних моментів та відверто абсурдних заяв головного учасника події.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Участь у зустрічі могли брати як глядачі, так і журналісти — запитання надсилали через сайт програми moskva-putinu.ru. Частину звернень транслювали на великий екран у залі.

Втім, далеко не всі росіяни обмежилися тими питаннями, які Путін зазвичай воліє чути.

Зокрема, йому поставили запитання про те, чому мешканці Росії живуть гірше за папуасів, навіщо він поширює неправду про захоплення Куп’янська, а сам формат "прямої лінії" відкрито охарактеризували як цирк.

"Чому простий народ живе гірше за папуасів?"

"Де душа Сталіна — у раю чи пеклі?"

"Не пряма лінія, а цирк"

"У Куп’янську ВСУшники е**т вас і у хвіст і в гриву. А ви кажете, що місто все наше. Навіщо брешете?"

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що квашена капуста, енергетики, шоколадні батончики — божевільні речі вилучають у відвідувачів прямої лінії Путіна. Про це пише nexta. live. У повідомленні йдеться, що у пропагандистів знайшли дійсно дивні речі.

"У гостей прямої лінії Путіна на вході вилучають квашену капусту, енергетики та мандарини. Також під заборону потрапили спреї, краплі для носа, шоколадні батончики та будь-які напої", пише ЗМІ.

Крім їжі та ліків, не можна проносити портативні зарядні пристрої, вейпи, банери, прапори та безпілотники. Щорічна програма "Підсумки року з Володимиром Путіним", де він щороку робить божевільні заяви, триває вже четверту годину. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що Путін "готувався до глибокої ночі".

