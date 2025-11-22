Россияне запугивают Армению, потому что Ереван выбрал Украину: о чем идет речь

Служба внешней разведки России достаточно в истерической форме отреагировала на заявление Армении, которое изъявило желание отдать предпочтение зерну из Украины и перестать покупать зерно из России. Верные "нарышкинцы" публично назвали такое решение "поцелуем Иуды". В присущей им манере россияне создали целую теорию мятежа, по которой ЕС будет пожизненно оплачивать транспортировку зерна из Украины в Армению и заверили, что российское зерно лучше. Об этом рассказывает экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Россия и Армения. Фото: из открытых источников

"Возможно зерно и лучшее, но кровавое. Акция, конечно, была типичным ИПСО, но уровень ярости, с которой она была сделана, выдает, что "нарышкинцы" очень сильно разозлились. Так и есть. И, конечно, они разозлились не из-за украинского зерно, а из-за того, что после разворота Армении лицом к Западу товарооборот между Арменией и РФ в годовом эквиваленте рухнул с 12 до 6 млрд долларов США. В 2026 году он едва превысит 3 млрд долларов", – отметил эксперт.

Виталий Шапран заключает, что основная причина ярости СВР России – перекрытие схем, по которым золото из России через Армению вывозилось в ОАЭ, а оттуда попадало в другие страны. Лавочку прикрыли и товарооборот рухнул. Конечно, цель их мероприятия – запугать Армению, но думаю, что армяне не из пугливых.

