Россияне запугивают Армению, потому что Ереван выбрал Украину: о чем идет речь
Россияне запугивают Армению, потому что Ереван выбрал Украину: о чем идет речь

Армения изъявила желание отдать предпочтение зерну из Украины и перестать покупать зерно из России.

22 ноября 2025, 13:35
Автор:
Кравцев Сергей

Служба внешней разведки России достаточно в истерической форме отреагировала на заявление Армении, которое изъявило желание отдать предпочтение зерну из Украины и перестать покупать зерно из России. Верные "нарышкинцы" публично назвали такое решение "поцелуем Иуды". В присущей им манере россияне создали целую теорию мятежа, по которой ЕС будет пожизненно оплачивать транспортировку зерна из Украины в Армению и заверили, что российское зерно лучше. Об этом рассказывает экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Россияне запугивают Армению, потому что Ереван выбрал Украину: о чем идет речь

"Возможно зерно и лучшее, но кровавое. Акция, конечно, была типичным ИПСО, но уровень ярости, с которой она была сделана, выдает, что "нарышкинцы" очень сильно разозлились. Так и есть. И, конечно, они разозлились не из-за украинского зерно, а из-за того, что после разворота Армении лицом к Западу товарооборот между Арменией и РФ в годовом эквиваленте рухнул с 12 до 6 млрд долларов США. В 2026 году он едва превысит 3 млрд долларов", – отметил эксперт.

Виталий Шапран заключает, что основная причина ярости СВР России – перекрытие схем, по которым золото из России через Армению вывозилось в ОАЭ, а оттуда попадало в другие страны. Лавочку прикрыли и товарооборот рухнул. Конечно, цель их мероприятия – запугать Армению, но думаю, что армяне не из пугливых.

Читайте также на портале "Комментарии" – в России, как и в большинстве бывших республик СССР, бюджет умирает с завершением бюджетного года (31.12.25). Однако есть все признаки того, что российский бюджет встретится с Господом ранее запланированного. Такое мнение выразил экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Эксперт рассказывает, что за октябрь дефицит бюджета РФ прибавил еще 0,4 трлн рублей и достиг 4,2 трлн рублей. Казалось бы, что негативные прогнозы не оправдались и Россия свершит год с плановым дефицитом, пересмотренным в очередной раз в сентябре, в размере 5,7 трлн рублей, но неожиданно засуетился российский Минфин. Сначала он увеличил предельный объем заимствований на последний квартал года с 1,5 до 3,8 трлн рублей, а затем только за 12.11.25 разместил сразу почти на 1,9 трлн рублей правительственных бондов. Все бонды были с плавающей доходностью и напоминали по условиям те ОФЗ, которыми закрывали конец 2024 уже в авральном режиме.



