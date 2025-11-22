Служба зовнішньої розвідки рф досить в істеричній формі відреагувала на заяву Вірменії, яка виявила бажання віддати перевагу зерну з України і перестати купувати зерно з рф. Вірні "наришкінці" публічно назвали таке рішення "поцілунком Іуди". У властивій ним манері росіяни створили цілу теорію заколоту, за якою ЄС буде пожиттєво оплачувати транспортування збіжжя з України до Вірменії і запевнили, що російське зерно краще. Про це розповідає економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Росія та Вірменія. Фото: із відкритих джерел

"Можливо зерно і краще, але криваве. Акція, звісно, була типовим ІПСО, але рівень люті, з якою вона була зроблена, видає, що "наришкінці" дуже сильно розлютились. Так воно і є. І звісно, вони розлютились не через українське зерно, а через те, що після розвороту Вірменії обличчям до Заходу товарообіг між Вірменією та рф у річному еквіваленті рухнув з 12 до 6 млрд доларів США. В 2026 році він ледве перевищить 3 млрд доларів США", – зазначив експерт.

Віталій Шапран підсумовує, основна причина люті СЗР рф – перекриття схем, за якими золото з рф через Вірменію вивозилось до ОАЕ, а звідти потрапляло в інші країни. Лавочку прикрили і товарообіг рухнув. Звісно, мета їх заходу – залякати Вірменію, але думаю, що вірмени не з лякливих.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в рф, як і в більшості колишніх республік СРСР, бюджет помирає з завершенням бюджетного року (31.12.25). Втім, є всі ознаки того, що російський бюджет зустрінеться з Господом раніше запланованого. Таку думку висловив економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Експерт розповідає, що за жовтень дефіцит бюджету РФ додав ще 0,4 трлн рублів і досяг 4,2 трлн рублів. Здавалось би, що негативні прогнози не виправдались і рф звершить рік з плановим дефіцитом, переглянутим вчергове в вересні, в розмірі 5,7 трлн рублів, але зненацька заметушився російський Мінфін. Спочатку він збільшив граничний обсяг запозичень на останній квартал року з 1,5 до 3,8 трлн рублів, а потім тільки за 12.11.25 розмістив відразу майже на 1,9 трлн рублів урядових бондів. Всі бонди були з плаваючою дохідністю і нагадували за умовами ті ОФЗ, якими закривали кінець 2024 року вже в авральному режимі.