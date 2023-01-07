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Россияне жалуются, что мерзнут от холода. Путину безразлично, ведь его интересует война в Украине

Путин запускает ракеты стоимостью в десятки миллионов долларов, однако не может выполнить просьбы россиян, которые просят отремонтировать электростанции, ведь на улице морозы около 40 градусов ниже нуля.

7 января 2023, 18:35 comments2969
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Автор:

Slava Kot

В некоторых городах РФ температура упала до 46 градусов ниже нуля, а энергетическая инфраструктура вышла из строя. Россияне мерзнут от морозов и требуют помощи от Путина, однако российский диктатор не слышит свой народ, занятый войной в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Metro.

Россияне жалуются, что мерзнут от холода. Путину безразлично, ведь его интересует война в Украине

В России аномальные морозы. Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют аномальное похолодание, которое затронет почти всю территорию России, однако обойдет большинство других стран. В России из строя выходят котлы и теплоснабжающие энергостанции, местные жители начали жаловаться на российские власти, которые ничего не делают для своего народа.

"Трубы лопают, баки отопления ломаются, все замерзло. Местные власти были совсем не готовы к такой ситуации", — говорят в Якутске местные жители.

Как сообщает издание Metro , пока Россия тратит миллионы долларов на бьющие по Украине ракеты, Путин не может починить электростанцию, обеспечивающую теплом 1200 жителей российского города. Кроме неисправного отопления пишут о лопнутых трубах и замерзшей канализации.

"Почему у нас сейчас нет поддержки от государства? Они категорически отказались помогать. Среди пострадавших много многодетных матерей, которые просто не могут справиться сами", — говорят россияне.

В столице России температура опустилась до -25 градусов тепла, а ночью возможно понижение до -30 градусов. Сообщается, что в азиатской части страны, стоят сильнейшие морозы, там термометры показывают -55 градусов по Цельсию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейший исторический союзник России наносит удар по стране.

Также "Комментарии" писали о том, что Финляндия назвала одно условие, по которому согласилась передать Украине современные танки Leopard 2.



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Источник: https://metro.co.uk/2023/01/03/putin-leaving-russians-to-freeze-after-temperatures-plunge-to-46c-18031726/
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