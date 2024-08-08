Россияне жалуются на отсутствие доступа к YouTube: кто больше всего страдает

Сегодня видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Больше жалоб о ситуации поступило из Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Медуза".

YouTube. Фото из открытых источников

Издание отмечает, согласно данным российского сервера, к 11.20 по местному времени поступило около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Больше жалоб поступило из Москвы, которые составили 21% от общего количества.

"По комментариям на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов, видеохостинг перестал загружаться, из-за чего пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что у россиян видео не загружаются в мобильном приложении YouTube на Android у оператора МТС, хотя 7 августа ролики показывали без ограничений.

По данным издания из материалов еще одного сервиса, сбой в YouTube не коснулся других стран.

В то же время в сообщении отмечают, что в России в последние недели наблюдались перебои в работе YouTube. Источник издания на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга.

Отметим, ранее российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Власти пока решили "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзором".



