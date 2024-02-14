Россиянин выпил минералку и умер: что было в бутылке

65-летний россиянин из Северной Осетии получил ожоги пищевода, от которых скончался в московской больнице. Оказалось, что он выпил бутылку минералки, в которой вместо воды был уксус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Минеральная вода "Джермук". Фото из открытых источников

По сообщению российских СМИ, россиянин 11 февраля во Владивостоке приобрел несколько бутылок армянской минеральной воды "Джермук" на местном рынке. После нескольких глотков минералки гражданин РФ получил ожоги пищевода. После этого мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу в Москве. 13 февраля стало известно, что он скончался.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отреагировал на курьезный случай и заявил, что в закрытой бутылке под этикеткой "Джермук" вместо минеральной воды был уксус. После этой информации российский политик рекомендовал для безопасности россиян не покупать минеральную воду "Джермук".

Представители полиции РФ и Роспотребнадзора во Владикавказе изъяли партию минеральной воды и начали проводить рейды по другим местам продаж, чтобы прекратить реализацию армянской минералки.

На инцидент с гибелью россиянина от минеральной воды отреагировала пресс-секретарь инспекционного органа безопасности продуктов Армении Ануш Арутюнян, заявившая, что на конвейере невозможен разлив другой жидкости в бутылку. По ее словам, вероятно, кто-то подделал армянскую минеральную воду "Джермук". В настоящее время в российских магазинах находится около 2,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители движения сопротивления с помощью водки отравили и ликвидировали нескольких российских оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что украинский борщ почти убил россиянина в Москве.