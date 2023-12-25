Россиянка, назвавшая Путина "шизофреником", получила неожиданный приговор суда

Впервые по статье "о военных фейках" суд РФ отправил человека в психбольницу в России. Это произошло с россиянкой Викторией Петровой, которая в одной из публикаций в социальных сетях назвала президента России Владимира Путина "шизофреником". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Виктория Петрова назвала Путина "шизофреником". Фото из открытых источников

Согласно решению суда россиянка попала в психбольницу в Санкт-Петербурге. Виктория Петрова пробудет на "лечении" шесть месяцев, однако срок ее пребывания в медицинском учреждении могут впоследствии продлить.

"Калининский районный суд вместо реального срока отправил петербурженку Викторию Петрову лечиться в психбольницу. Петрову обвиняли в военных фейках за публикации в соцсетях о боевых действиях в Украине, вину она не признала", — пишут российские СМИ.

В СИЗО, в котором россиянка находилась до решения суда, психиатрическая экспертиза заявила, что Петрова действует "не осознанно". Кроме того, во время слушаний прокурор уточнил, что у россиянки "нарушены критико-прогностические способности".

Напомним, что в мае 2022 года Виктория Петрова попала под стражу из-за уголовного дела "о военных фейках". Поводом для этого стала публикация в социальных сетях, где россиянка процитировала украинского врача, указавшего, что Путин болен шизофренией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты в области нейробиологии, психиатрии и человеческого поведения рассказали, может ли президент России Владимир Путин быть психопатом.

Также "Комментарии" писали, что психологи проанализировали Путина и назвали характерные черты президента России.