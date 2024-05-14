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Российская актриса цинично пожаловалась на украинцев

Валентина Талызина вспомнила, как с ней не хотели говорить по-русски

14 мая 2024, 23:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость Валентина Талызина, также одобряющая кровавую политику Кремля, высказалась об украинцах.

Российская актриса цинично пожаловалась на украинцев

Валентина Талызина (фото из открытых источников)

В одном из своих интервью актриса вспомнила, как много лет назад посетила Запад Украины и посетовала на то, что с ней не хотели общаться по-русски.

"Я приезжала в Ивано-Франковск, там хорошие молочные продукты. Я приходила на рынок и говорила: "Мне понравился ваш сыр, сколько он стоит?". А она мне "буль-буль на украинском". Я говорю: "Простите, я не понимаю, вы ведь знаете русский язык. Я же у вас покупаю, сколько стоит?". И она снова "буль-буль", а тогда говорю: "Да пошла ты", — рассказала российская звезда Вячеславу Манучарову.

Уже позже сказала, что до сих пор не понимает такого отношения к себе.

"Я не могу это объяснить... Это ненависть младшего брата", — объяснила актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а кторка из сериала о Мухтаре заявила, что украинцы ее предали . Киноактриса Оксана Сташенко запомнилась украинцам, потому что играла роли во многих сериалах и фильмах, таких как "Возвращение Мухтара". Как информируют российские издания, россиянка поддерживает кровавую войну на территории нашей страны, и заявляет, что украинские актеры вроде бы ее предали.

Сташенко критикует коллег, с которыми работала до вторжения, за то, что они выражают обвинение РФ в начале военного вторжения. Она еще сказала, что после начала полномасштабного вторжения ее собственный номер телефона "слили", и он появился в открытом доступе и указали, что россиянка выступает за продолжение войны. Она называет "каликами на мозги" украинских звезд, выступающих против войны.



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