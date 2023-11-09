logo

BTC/USD

36588.95

ETH/USD

2093.76

LTC/USD

71.81

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская актриса из "Сватов" сделала безумное заявление о "дружбе народов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская актриса из "Сватов" сделала безумное заявление о "дружбе народов"

Российская актриса Железняк может конкурировать с Соловьевым по количеству пропагандистских заявлений

9 ноября 2023, 23:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Актриса — поклонница Путина Олеся Железняк, известная по украинскому сериалу "Сваты" и позже распевавшая оды Путину, начавшему войну в мирной Украине, озвучила очередную речь в стиле "дружбы народов".

Российская актриса из "Сватов" сделала безумное заявление о "дружбе народов"

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос пропагандиста Игоря Кольцы, актриса отметила, что народы Украины и России должны быть вместе,


"Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе, мы-одно, потому что культура у нас общая", – сказала путинистка.

Актриса еще вспомнила съемки комедийного сериала "Сваты", которые проходили в Украине, сказав, о "взаимосвязи культур двух стран" и отрицая любое разделение вопроса деятелей искусств.

"И я помню, что у меня мысль: ну конечно, только здесь мог быть Гоголь. Здесь в воздухе это все, его образы, они через тебя проходят. Там все дышит тем, что он писал. Ну что Гоголь, что он, украинец? Гоголь — русский, потому что это все Россия. Как разделить Булгакова? Я была в музее Булгакова, я помню Андреевский спуск (в Киеве), "Белую гвардию", которая там была написана. А "Мастер и Маргарита" — это Москва, которая здесь. Как ты это разделишь? — подчеркнула свою позицию Олеся Железняк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из "Кавказской пленницы" сделала безумное заявление о защите Донбасса РФ. Российская знаменитость Наталья Варлей, которая уже не молчит о полномасштабном военном вторжении и активно подыгрывает российской пропаганде, обнародовала очередные фейки о ситуации на временно оккупированном Донбассе. Она заявляет, что побывала на Донбассе в 2015 году и будто все увидела воочию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!