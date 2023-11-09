Российская актриса из "Сватов" сделала безумное заявление о "дружбе народов"

Актриса — поклонница Путина Олеся Железняк, известная по украинскому сериалу "Сваты" и позже распевавшая оды Путину, начавшему войну в мирной Украине, озвучила очередную речь в стиле "дружбы народов".

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос пропагандиста Игоря Кольцы, актриса отметила, что народы Украины и России должны быть вместе,



"Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе, мы-одно, потому что культура у нас общая", – сказала путинистка.



Актриса еще вспомнила съемки комедийного сериала "Сваты", которые проходили в Украине, сказав, о "взаимосвязи культур двух стран" и отрицая любое разделение вопроса деятелей искусств.



"И я помню, что у меня мысль: ну конечно, только здесь мог быть Гоголь. Здесь в воздухе это все, его образы, они через тебя проходят. Там все дышит тем, что он писал. Ну что Гоголь, что он, украинец? Гоголь — русский, потому что это все Россия. Как разделить Булгакова? Я была в музее Булгакова, я помню Андреевский спуск (в Киеве), "Белую гвардию", которая там была написана. А "Мастер и Маргарита" — это Москва, которая здесь. Как ты это разделишь? — подчеркнула свою позицию Олеся Железняк.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из "Кавказской пленницы" сделала безумное заявление о защите Донбасса РФ. Российская знаменитость Наталья Варлей, которая уже не молчит о полномасштабном военном вторжении и активно подыгрывает российской пропаганде, обнародовала очередные фейки о ситуации на временно оккупированном Донбассе. Она заявляет, что побывала на Донбассе в 2015 году и будто все увидела воочию.

