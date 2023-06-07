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Российская актриса попала в реанимацию: что известно о ее состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

сегодня, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Известная знаменитость из РФ Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию. Российские издания сообщили, что эту росиянку разбил инсульт. В больнице  в актрисы установили острое нарушение мозгового кровообращения. Звезда находится в сознании, но медики дают оценку ее состояния как критический.

Российская актриса попала в реанимацию: что известно о ее состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)

Дочь актрисы Ольга сказала журналистам, что ситуация, в которую попала ее мама, не очень критична и не нужно это нагнетать. Она убеждена, что ее мать уже скоро поправится и появится на публике. Госпитализацию знаменитости Ольга Шукшина называет "плановым обследованием".


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"Находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных учреждений", – комментирует эту ситуацию с родным человеком ее дочь.

В медиа не появлялись комментарии российской актрисы по поводу военного вторжения, начатого ее страной. Потому что в последние месяцы Лидия Федосеева-Шукшина очень редко бывает на публике, ничего не комментирует и не ведет странички в социальных сетях.

При этом популярная актриса известна своими ролями в фильмах "Калина красная", "Они сражались за родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев". Кроме того, она была героиней мюзикла "Вечера на хуторе возле Диканьки".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ремловский режиссер Михалков снова при смерти . Российская знаменитость, кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий кровавые власти Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. Российские медиа информируют, что Михалкова отвезли в одну из московских клиник, потому что он постоянно жаловался на боль в сердце и одышку.



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