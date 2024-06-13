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Российская актриса вызверилась на украинских коллег, осудивших войну

Татьяна Кравченко заявила, что украинские актеры выполняют "заказ" политиков

сегодня, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская артистка, тоже поклонница путинисского режима Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", в очередной раз высказалась о коллегах из Украины. Она снова критикует своих бывших коллег и исхитрила новую историю о якобы пророссийских львовянах.

Российская актриса вызверилась на украинских коллег, осудивших войну

Татьяна Кравченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос пропагандистских СМИ, россиянка Кравченко удивилась, почему украинские коллеги говорят о политике, ничего не понимая в ней.

Еще поклонница Путина вспоминает, как была во Львове в 90-х, когда Украина еще находилась в составе СССР. Говорит, что в это время жители города просили ее взять им российскую прессу. Вспоминая этот случай 30-летней давности, актриса решила, что у львовян есть желание присоединиться к РФ, но украинское руководство не позволило им этого сделать.

"Еще давно мы играли с Михаилом Козаковым и приезжали во Львов. И уже тогда местные жители нас просили, чтобы мы газеты русские привозили. Это было в 90-х. Еще ничего не предвещало", – сообщила Кравченко.

Звезда "Сватов" удивляется, почему коллеги с которыми играла в сериале, не хотят стать частью РФ и осуждают действия Кремля. Как продолжила артистка, они как бы выполняют "заказ", потому и выступают за независимость Украины.

"Политика – это такая страшная вещь", – закончила актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из "Сватов" набросилась на Владимира Зеленского . Выросшая в Донецке российская актриса Татьяна Кравченко, однако одобряющая войну российских захватчиков в Украине, выразила собственное мнение о Владимире Зеленском. При этом, эта поклонница Путина больше стала известной по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создала компания Зеленского.



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