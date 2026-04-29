Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Россия
«Российская блогерша Боня якобы была завербована СБУ»: что известно

Польский портал удалил фальшивку об СБУ после разоблачения журналистами

29 апреля 2026, 21:21
Недилько Ксения

Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы (в частности, ресурс "Царьград") массово тиражируют недостоверную информацию о том, что известная российская блоггерша Виктория Боня якобы стала агентом украинских спецслужб. Авторы фейка ссылались на "слитый документ" СБУ, который появился на польском портале salon24.pl.

«Российская блогерша Боня якобы была завербована СБУ»: что известно

Виктория Боня и Владимир Путин

Однако анализ первоисточника и фактчекинг доказывают, что эта история полностью выдумана:

Материал появился на блог-платформе польского сайта, где любой зарегистрированный пользователь может разместить свой текст без какого-либо редакционного контроля.

Профиль автора (под именем Ondrej Hoppner) зарегистрировали всего за две недели до этого вброса. Мошенники использовали имя реального чешского журналиста, ушедшего из жизни еще в 2021 году.

После того как журналисты независимого медиапроекта "Вот Так" направили официальный запрос в редакцию salon24.pl, фейковый материал немедленно удалили, а подозрительный аккаунт заблокировали.

Несмотря на полное опровержение и удаление первоисточника, российская пропаганда продолжает использовать поддельный документ как реальное доказательство сотрудничества с СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России разгорается скандал вокруг главного кремлевского рупора Владимира Соловьева. Роскомнадзор официально взял в работу жалобу одного из телезрителей и инициировал проверку вещателя "Россия-1". Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Можем объяснить", ссылающемуся на соответствующие документы регулятора.

Суть претензий состоит в том, что во время своей программы "Воскресный вечер", имеющей маркировку 12+, ведущий опустился до откровенной грубой брани. Автор заявления требует наказать канал за высказывание Соловьева, который назвал блогершу Викторию Боню "потрепанной шалавой" и "потрепанной тварью".



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
