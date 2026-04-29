Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы (в частности, ресурс "Царьград") массово тиражируют недостоверную информацию о том, что известная российская блоггерша Виктория Боня якобы стала агентом украинских спецслужб. Авторы фейка ссылались на "слитый документ" СБУ, который появился на польском портале salon24.pl.

Виктория Боня и Владимир Путин

Однако анализ первоисточника и фактчекинг доказывают, что эта история полностью выдумана:

Материал появился на блог-платформе польского сайта, где любой зарегистрированный пользователь может разместить свой текст без какого-либо редакционного контроля.

Профиль автора (под именем Ondrej Hoppner) зарегистрировали всего за две недели до этого вброса. Мошенники использовали имя реального чешского журналиста, ушедшего из жизни еще в 2021 году.

После того как журналисты независимого медиапроекта "Вот Так" направили официальный запрос в редакцию salon24.pl, фейковый материал немедленно удалили, а подозрительный аккаунт заблокировали.

Несмотря на полное опровержение и удаление первоисточника, российская пропаганда продолжает использовать поддельный документ как реальное доказательство сотрудничества с СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России разгорается скандал вокруг главного кремлевского рупора Владимира Соловьева. Роскомнадзор официально взял в работу жалобу одного из телезрителей и инициировал проверку вещателя "Россия-1". Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Можем объяснить", ссылающемуся на соответствующие документы регулятора.

Суть претензий состоит в том, что во время своей программы "Воскресный вечер", имеющей маркировку 12+, ведущий опустился до откровенной грубой брани. Автор заявления требует наказать канал за высказывание Соловьева, который назвал блогершу Викторию Боню "потрепанной шалавой" и "потрепанной тварью".