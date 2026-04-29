«Російська блогерка Боня нібито була завербована СБУ»: що відомо

Російські пропагандистські медіа та Telegram-канали (зокрема ресурс "Царьград") масово тиражують недостовірну інформацію про те, що відома російська блогерка Вікторія Боня нібито стала агентом українських спецслужб. Автори фейку посилалися на "злитий документ" СБУ, який спершу з'явився на польському порталі salon24.pl.

Вікторія Боня і Володимир Путін

Проте аналіз першоджерела та фактчекінг доводять, що ця історія є повністю вигаданою:

Матеріал з'явився на блог-платформі польського сайту, де будь-який зареєстрований користувач може розмістити свій текст без жодного редакційного контролю.

Профіль автора (під іменем Ondrej Hoppner) зареєстрували лише за два тижні до цього вкиду. Шахраї використали ім'я реального чеського журналіста, який пішов із життя ще у 2021 році.

Після того як журналісти незалежного медіапроєкту "Вот Так" надіслали офіційний запит до редакції salon24.pl, фейковий матеріал негайно видалили, а підозрілий акаунт заблокували.

Незважаючи на повне спростування та видалення першоджерела, російська пропаганда продовжує використовувати підроблений "документ" як реальний доказ співпраці з СБУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії розгорається скандал навколо головного кремлівського рупора Володимира Соловйова. Роскомнадзор офіційно взяв у роботу скаргу одного з телеглядачів та ініціював перевірку мовника "Россия-1". Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу "Можем объяснить", який посилається на відповідні документи регулятора.

Суть претензій полягає в тому, що під час своєї програми "Недільний вечір", яка має маркування 12+, ведучий опустився до відвертої брутальної лайки. Автор заяви вимагає покарати канал за висловлювання Соловйова, який назвав блогерку Вікторію Боню "пошарпаною шалавою" та "пошарпаною тварюкою".