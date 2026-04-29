logo_ukra

BTC/USD

75478

ETH/USD

2232.8

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Російська блогерка Боня нібито була завербована СБУ»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Російська блогерка Боня нібито була завербована СБУ»: що відомо

Польський портал видалив фальшивку про СБУ після викриття журналістами

29 квітня 2026, 21:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські пропагандистські медіа та Telegram-канали (зокрема ресурс "Царьград") масово тиражують недостовірну інформацію про те, що відома російська блогерка Вікторія Боня нібито стала агентом українських спецслужб. Автори фейку посилалися на "злитий документ" СБУ, який спершу з'явився на польському порталі salon24.pl.

Вікторія Боня і Володимир Путін

Проте аналіз першоджерела та фактчекінг доводять, що ця історія є повністю вигаданою:

Матеріал з'явився на блог-платформі польського сайту, де будь-який зареєстрований користувач може розмістити свій текст без жодного редакційного контролю.

Профіль автора (під іменем Ondrej Hoppner) зареєстрували лише за два тижні до цього вкиду. Шахраї використали ім'я реального чеського журналіста, який пішов із життя ще у 2021 році.

Після того як журналісти незалежного медіапроєкту "Вот Так" надіслали офіційний запит до редакції salon24.pl, фейковий матеріал негайно видалили, а підозрілий акаунт заблокували.

Незважаючи на повне спростування та видалення першоджерела, російська пропаганда продовжує використовувати підроблений "документ" як реальний доказ співпраці з СБУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії розгорається скандал навколо головного кремлівського рупора Володимира Соловйова. Роскомнадзор офіційно взяв у роботу скаргу одного з телеглядачів та ініціював перевірку мовника "Россия-1". Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу "Можем объяснить", який посилається на відповідні документи регулятора.

Суть претензій полягає в тому, що під час своєї програми "Недільний вечір", яка має маркування 12+, ведучий опустився до відвертої брутальної лайки. Автор заяви вимагає покарати канал за висловлювання Соловйова, який назвав блогерку Вікторію Боню "пошарпаною шалавою" та "пошарпаною тварюкою".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини