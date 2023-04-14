Российская элита переживает роковую безнадежность: О чем речь

О неопределенности и страхах российских элит на сегодняшнем этапе полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Российские элиты на победу не надеются, есть понимание роковой безнадежности

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"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, может быть, нескольких совсем больных людей. Есть понимание роковой безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-нибудь патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты это уже давно понятно", — сказал представитель ГУР МО Украины.

Представитель военной разведки Украины добавил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению господствующему режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока — в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-либо информацию или взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность и к более решительным действиям", – заявил Андрей Юсов.

Напомним, "Комментарии" писали, что в одном из секретных документов Пентагона, которые были слиты в сеть, рассказывается о расколе среди элит Кремля. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Путина.

Как писали ранее "Комментарии", режим президента Путина знает механизмы принуждения, чтобы еще больше россиян уходили на фронт против Украины. Однако начало войны на истощение также зависит от решений, принятых российскими элитами, поскольку некоторые еще имеют шанс на какое-то будущее для себя и своих семей.

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