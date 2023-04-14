Российская элита переживает роковую безнадежность: О чем речь

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Моесеенко Валентина
О неопределенности и страхах российских элит на сегодняшнем этапе полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Российские элиты на победу не надеются, есть понимание роковой безнадежности
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Представитель военной разведки Украины добавил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению господствующему режиму.
Напомним, "Комментарии" писали, что в одном из секретных документов Пентагона, которые были слиты в сеть, рассказывается о расколе среди элит Кремля. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Путина.
Как писали ранее "Комментарии", режим президента Путина знает механизмы принуждения, чтобы еще больше россиян уходили на фронт против Украины. Однако начало войны на истощение также зависит от решений, принятых российскими элитами, поскольку некоторые еще имеют шанс на какое-то будущее для себя и своих семей.
Читайте на страницах "Комментариев" — Новая игра Путина: пешки не сильно поменялись.
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антиБандерЛох
сегодня, 16:49
"представник ГУР МО України": - це дуже аФтаритетне джерело. Ну прям дуже. Чем забористей дурь которую они употребляют - тем аФторитетней они становятся. Уморы бляяяттттььь.