Диктатор РФ Владимир Путин не пользуется абсолютной поддержкой россиян младше 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией NORC при Чикагском университете, передает портал "Комментарии".

Путин теряет популярность среди молодежи. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, только 53% россиян до 30 лет готовы проголосовать за Путина, который баллотировался на пятый срок. 47% молодых россиян готовы отдать свой голос за другого кандидата.

Опрос также показал, что самыми активными поклонниками Путина являются россияне, которым за 60 лет. В их числе российского диктатора планируют поддержать 73%.

В общей сложности голосовать за Путина собираются две трети населения России. Его кандидатуру чаще поддерживают женщины (70%), чем мужчины (61%).

В то же время соцопрос свидетельствует о том, что у России есть запрос на изменение политического ландшафта. В частности, 74% респондентов заявили, что у РФ должна быть оппозиция.

Кроме того, у россиян спросили, поддерживают ли они войну РФ против Украины. 63% россиян ответили, что "да".

Отмечается, что телефонный опрос проводился на русском языке в период с 13 по 21 ноября 2023 года по всей территории России и Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

"Комментарии" также сообщали, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн".

