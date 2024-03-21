logo

BTC/USD

65424.03

ETH/USD

3489.01

LTC/USD

85.91

USD/UAH

39.15

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская певица рассказала, как ее пытались зарезать в подъезде собственного дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская певица рассказала, как ее пытались зарезать в подъезде собственного дома

Лариса Долина рассказала о покушении на ее жизнь в подъезде

21 марта 2024, 23:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российская исполнительница Лариса Долина , которая свои детские годы прожила в Одессе, однако не осуждает политику террористического кремлевского режима и его вторжение в Украину, рассказала о своих жизненных испытаниях.

Российская певица рассказала, как ее пытались зарезать в подъезде собственного дома

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Во время шоу "Ваша Наташа" певица вспомнила случай молодости, именно в то время она и получила ножевое ранение. Долина снимала квартиру и, однажды в подъезде, нарвалась на подозрительного незнакомца.

Тогда певицу уже ждали и вырваться удалось чудом, счастливая случайность, дверь в квартиру была открыта.

"Однажды ножевое ранение было. Это было в подъезде, где я снимала квартиру. Между этажами стоит мужчина. Я мимо него прохожу, он меня хватает за руку, и вот тут вот на плечи... Я вырываюсь и бегу в квартиру , благо, дверь была открыта", — рассказала об этой жуткой истории Долина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер попал в реанимацию . Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела. Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену. После нападения музыкант упал на бок и медики срочно назначили дополнительное исследование.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости