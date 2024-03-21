Российская исполнительница Лариса Долина , которая свои детские годы прожила в Одессе, однако не осуждает политику террористического кремлевского режима и его вторжение в Украину, рассказала о своих жизненных испытаниях.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Во время шоу "Ваша Наташа" певица вспомнила случай молодости, именно в то время она и получила ножевое ранение. Долина снимала квартиру и, однажды в подъезде, нарвалась на подозрительного незнакомца.

Тогда певицу уже ждали и вырваться удалось чудом, счастливая случайность, дверь в квартиру была открыта.

"Однажды ножевое ранение было. Это было в подъезде, где я снимала квартиру. Между этажами стоит мужчина. Я мимо него прохожу, он меня хватает за руку, и вот тут вот на плечи... Я вырываюсь и бегу в квартиру , благо, дверь была открыта", — рассказала об этой жуткой истории Долина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер попал в реанимацию . Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела. Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену. После нападения музыкант упал на бок и медики срочно назначили дополнительное исследование.

