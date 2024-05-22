Российская певица взялась защищать свою невестку от хейтеров

Российская знаменитость Валерия , поддержавшая вторжение РФ на территорию Украины, выразила собственную позицию о невестке Лиане.

Российская певица Валерия (фото из открытых источников)

Лиане уже не в первый раз пишут разгневанные комментарии под фото в соцсетях, потому что она выставляет разный контент и поэтому ее обвиняют в чрезмерной откровенности.

Комментируя ситуацию для российских СМИ Валерия сказала, что не видит ничего плохого в откровенных снимках невестки, потому что она молода и может еще позволить такое.

"Мне пишут, что я слишком откровенная... Хотя где там? Чуть более глубокий вырез, более короткая юбка — и ну все, начинается... Есть такие пуританы, которые только и следят за чужой жизнью. Никак не реагирую на это. Лиана — молодая, красивая девушка. Может себе позволить", — высказалась российская певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер рассказал о зависимости известной российской певицы . Известный продюсер из РФ, путинист Иосиф Пригожин рассказал, как его жена, певица Валерия, поддерживает свою стройную фигуру уже много лет. Пригожин признался, что у певицы особенная зависимость, потому что боится набрать хоть несколько килограммов лишнего веса.

Давая интервью журналистам одного из российских СМИ, продюсер и мужчина звезды отметил, что Валерия одержима темой похудения, артистка даже в ресторан берет с собой вес, чтобы взвесить каждое блюдо.

По его словам, просто невыносимо, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того чтобы общаться в компании".

Звездные супруги поделились некоторыми подробностями собственной личной жизни. Валерия жаловалась на Пригожина, что он не хочет обсуждать с ней работу дома.





