Российская пропагандистка Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина

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Slava Kot
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников
Одна из известнейших кремлевских пропагандисток Маргарита Симоньян ответила, почему Евгения Пригожина после мятежа так легко отпустили в Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
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После начала бунта Пригожина российская пропагандистка не появлялась по телевидению и не дописывала в своих соцсетях. Отсутствие активности от Симоньян породило слухи о кремлевской пропагандистке. Однако вскоре Маргарита Симоньян опубликовала видео, где рассказывает российской аудитории, почему уголовное дело Пригожина закрыли, а его отправили в Беларусь.
Кремлевская пропагандистка объясняет, что законы можно пренебрегать ради Российской Федерации.
По ее словам, выбор был между "плохим" и "ужасным" и чтобы не начать гражданскую войну, Кремль решил нарушить "какие-то юридические нормы".
Также "Комментарии" писали, что Симоньян назвала четыре условия окончания войны.
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