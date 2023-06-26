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Российская пропагандистка Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян после долгого молчания попыталась объяснить, почему Кремль нарушает юридические нормы.

сегодня, 11:57
Автор:
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Slava Kot
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Российская пропагандистка Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Одна из известнейших кремлевских пропагандисток Маргарита Симоньян ответила, почему Евгения Пригожина после мятежа так легко отпустили в Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.


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После начала бунта Пригожина российская пропагандистка не появлялась по телевидению и не дописывала в своих соцсетях. Отсутствие активности от Симоньян породило слухи о кремлевской пропагандистке. Однако вскоре Маргарита Симоньян опубликовала видео, где рассказывает российской аудитории, почему уголовное дело Пригожина закрыли, а его отправили в Беларусь.

"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами", — комментирует Симоньян реакцию россиян.

Кремлевская пропагандистка объясняет, что законы можно пренебрегать ради Российской Федерации.

"Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисея. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок в стране. И в каких-то исключительных случаях они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, они идут лесом", – говорит Маргарита Симоньян.

По ее словам, выбор был между "плохим" и "ужасным" и чтобы не начать гражданскую войну, Кремль решил нарушить "какие-то юридические нормы".

Ранее портал "Комментарии" писал, что после бунта Пригожина Гиркин призывает Путина уйти в отставку. А бывший премьер России называет последние события в РФ "началом конца для Путина".

Также "Комментарии" писали, что Симоньян назвала четыре условия окончания войны.



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Источник: https://t.me/bazabazon/18953
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