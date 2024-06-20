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Российская телеведущая разогнала по всей РФ видео, где высмеивают Путина

Благодаря Канделаки популярная кричалка увидела вся террористическая страна Россия.

сегодня, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Одна из известных российских пропагандисток, фанатка Владимира Путина, ведущая Тина Канделаки , приложила руку, чтобы распространить в социальных сетях реплики с оскорблениями в адрес хозяина Кремля.

Российская телеведущая разогнала по всей РФ видео, где высмеивают Путина

Тина Канделаки (фото из открытых источников)

"Как информирует пропагандистский ресурс Кремлевская табакерка , после того, как в эфире "Матч ТВ" показали кричалки грузинских болельщиков (Путин – не прав (неценз. – авт.), ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ) в адрес террориста Путина, соответствующее видео активно начало распространяться по Сети. "Руку к этому приложила Тина Канделаки, утверждают наши источники в АП", – информируют журналисты телеграмм-канала.

"Насколько нам известно, все, что сделала в этой ситуации Канделаки, это распорядилась вырезать образы в адрес Владимира Владимировича из записи матча. Одновременно она, мы точно знаем, сделала все, чтобы это видео разошлось по интернету. И говорила, мол, представляете, какие рейтинги будут у "Матча"? Так что пусть оно свои оправдания куда подальше засунет", — говорит источник, приближенный к Сергею Кириенко.

Как он утверждает, видео стало вирусным и распространилось настолько, что зачистить от него Сеть до сих пор не удалось. И "Канделаки за это ответит".

"Все это правда. Тину сейчас защищает Вася Бровко, создает нам проблемы, не скрываю. Но мы давно собираем на Тину папочку. Там много ее высказываний с критикой действий России в отношении Грузии. Как только Владимир Владимирович немного уволится, мы ему все покажем", — отметил, комментируя эту ситуацию один из других представителей команды Кириенко.

Самая невкусная поклонница Путина прокомментировать ситуацию отказалась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская певица взялась защищать свою невестку от хейтеров



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Источник: https://t.me/kremlin_secrets/4260
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