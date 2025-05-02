Российские элиты испугалась, потому что Трамп постепенно становится проукраинским

В Москве возник кипиш из-за того, что после подписания соглашения о природных ресурсах между Киевом и Вашингтоном новая администрация США может занять более проукраинскую позицию. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Российский Кремль (фото из открытых источников)

По информации издания, в начале своей политической деятельности Дональд Трамп демонстрировал позицию, которая скорее отвечала интересам России. Однако в последнее время риторика со стороны американской администрации заметно изменилась, и новое соглашение между Украиной и США вызвало серьезную озабоченность в Москве.

На публичном уровне российские депутаты активно выступают с критикой этого соглашения, называя его "очередным шагом к колонизации Украины". В то же время, за закрытыми дверями во властных кругах России растет тревога: потепление в отношениях между Украиной и США может перекрыть Кремлю возможность добиться выгодного для себя мирного договора.

"Это соглашение усугубляет положение России. Устранена одна из ключевых причин напряжения между Трампом и Зеленским", — отметил политолог Сергей Марков, близкий к Кремлю.

Хотя документ, подписанный в среду, носит лишь рамочный характер и не содержит конкретных гарантий безопасности для Украины, по словам Маркова, он символизирует взятие США определенных обязательств по защите Украины, поскольку "США становятся фактическим владельцем" украинских ресурсов.

The Washington Post подчеркивает, что до этого момента у России было преимущество в мирных переговорах, особенно после конфликта между Трампом и Зеленским во время встречи в Белом доме. Теперь же, на фоне экономических трудностей, в российской верхушке растет беспокойство, что война может затянуться.

По словам одного из российских чиновников, давление на Владимира Путина усилилось — от него ожидают по крайней мере внешней готовности к компромиссам.

"Он понимает, что должен быть более открыт к сотрудничеству. Иначе законопроект Грема станет для России мощным ударом", — сказал чиновник, имея в виду американскую инициативу по введению 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть.

Как отмечает издание, среди российской элиты нет единства: часть чиновников считает, что экономические трудности требуют уступок США, а другие убеждены, что нужно продолжать военные действия, пока сохраняется военное преимущество и пока Европа не способна компенсировать Украине нехватку американской поддержки.

По мнению Сергея Маркова, сближение между США и Украиной, в частности, подписание соглашения о природных ресурсах, увеличивает вероятность того, что Россия активизирует боевые действия для получения лучших позиций перед возможными переговорами.

"Если Россия добьется военных успехов весной, летом и осенью, Запад будет более склонен к уступкам, и вероятность мирного соглашения возрастет. Россия не может согласиться на перемирие, которое позволит Украине перевооружиться и провести новую мобилизацию", – пояснил он.

Другой российский эксперт, связанный с дипломатическими кругами, добавил, что нежелание Кремля сейчас идти на мирные договоренности может заставить США полностью восстановить объемы военной помощи Украине, как это было во времена Байдена.

"Если Трамп почувствует, что его пытаются обмануть или затянуть процесс без выгодного предложения, он вполне может принять решение об усилении военной поддержки Украины", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Трамп будет исправлять переговорный провал Виткоффа . Недавно объявленное соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых вряд ли изменит негативное отношение российского диктатора Владимира Путина к "мирному плану" Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Несмотря на то, что администрация Трампа представила договоренность как важное стратегическое событие, в Белом доме пока нет единства по поводу дальнейших шагов. По словам двух осведомленных собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, в Вашингтоне все еще не пришли к согласию, как именно стоит реагировать на дальнейшие действия Москвы. В частности, рассматривается вариант с усилением давления на Кремль — хотя сам Трамп по-прежнему не проявляет готовности идти по этому пути.