Российские генералы стрессируют. Могут ли военные организовать переворот в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов были в "диком стрессе", когда их блиц-криг по поводу широкомасштабного наступления на Украину в 2022 году провалился, заявил Эйдман.

Игорь Эйдман

"Теперь Путин требует наступать, спрашивает "почему не захватили тот или иной город"

, – говорит оппозиционер.

По его словам, российский диктатор не намерен прекращать войну против Украины. Вместе с тем, говорит он, Шойгу и Герасимов жили до войны относительно спокойной жизнью, сейчас они испытывают постоянный стресс. Они, говорит Эйдман, как и вся кремлевская верхушка потеряли тот комфорт, который у них был до войны.

При этом оппозиционер не исключает того, что против кремлевского диктатора могут готовить переворот.

"Шойгу и Герасимов все еще боятся Путина. Потому сидят тихо. Но это не значит, что они за спиной диктатора не генерируют сценарии возвращения в свой довоенный комфорт",

– подчеркни Эйдман.

Правда, по его словам, есть одна проблема, заговорщики должны доверять друг другу, а с этим у кремлевской верхушки большая проблема. Как говорит эксперт, именно поэтому в РФ сговоры никогда не реализовывались.

Вместе с тем, Эйдман не исключает, что кремлевская верхушка в какой-то момент может понять, что повиноваться Путину становится все опаснее, и она сможет переступить через свой страх.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время обращения к народу российский диктатор Владимир Путин сообщил , что "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться до выполнения всех ее целей. Кремлевский диктатор и дальше собирается уничтожать "нацизм", который, по его мнению, властвует в Украине.



