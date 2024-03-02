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Российские генералы стрессируют. Могут ли военные организовать переворот в РФ

Российские генералы боятся российского диктатора Владимира Путина, об этом "24 каналу" рассказал социолог, российский оппозиционер Игорь Эйдман. Однако он все же не исключил, что за спиной российского президента готовится переворот

сегодня, 19:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов были в "диком стрессе", когда их блиц-криг по поводу широкомасштабного наступления на Украину в 2022 году провалился, заявил Эйдман.

Российские генералы стрессируют. Могут ли военные организовать переворот в РФ

Игорь Эйдман

"Теперь Путин требует наступать, спрашивает "почему не захватили тот или иной город"
, – говорит оппозиционер.

По его словам, российский диктатор не намерен прекращать войну против Украины. Вместе с тем, говорит он, Шойгу и Герасимов жили до войны относительно спокойной жизнью, сейчас они испытывают постоянный стресс. Они, говорит Эйдман, как и вся кремлевская верхушка потеряли тот комфорт, который у них был до войны.

При этом оппозиционер не исключает того, что против кремлевского диктатора могут готовить переворот.

"Шойгу и Герасимов все еще боятся Путина. Потому сидят тихо. Но это не значит, что они за спиной диктатора не генерируют сценарии возвращения в свой довоенный комфорт",
– подчеркни Эйдман.

Правда, по его словам, есть одна проблема, заговорщики должны доверять друг другу, а с этим у кремлевской верхушки большая проблема. Как говорит эксперт, именно поэтому в РФ сговоры никогда не реализовывались.

Вместе с тем, Эйдман не исключает, что кремлевская верхушка в какой-то момент может понять, что повиноваться Путину становится все опаснее, и она сможет переступить через свой страх.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время обращения к народу российский диктатор Владимир Путин сообщил , что "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться до выполнения всех ее целей. Кремлевский диктатор и дальше собирается уничтожать "нацизм", который, по его мнению, властвует в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/chogo-boyatsya-shoygu-gerasimov-mozhut-voni-gotuvati-zmovu-za_n2506338
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