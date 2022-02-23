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Российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ против Украины: состояние стремительно сокращается

Капитал олигарха Геннадия Тимченко сократился почти на треть

сегодня, 11:50
Автор:

Елизавета Черных
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В связи с усиливающейся агрессией Российской Федерации в отношении Украины состояние 23 богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов — с 375 до 343 миллиардов. Больше всего денег потерял член совета директоров директоров нефтегазохимической компании СИБУРа и "Новатэка" (добыча природного газа) Геннадий Тимченко. Капитал олигарха сократился практически на треть. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на данные Bloomberg. 

Российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ против Украины: состояние стремительно сокращается

Российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ - фото из открытых источников

Помимо этого, начиная с 2022 года, 6,2 миллиарда долларов потерял глава правления "Новатэка" Леонид Михельсон, а на 3,5 миллиарда сократилось состояние президента компании "Лукойл", специализирующейся на добыче нефти, Вагита Алекперова. 

Отметим, что за обострение на Донбассе и решения руководства РФ высокую цену платят не только рядовые российские налогоплательщики, но и самые богатые жители страны-агрессора. На фоне вероятных санкций, только за 21 февраля российские олигархи лишились более 8 миллиардов долларов. Это произошло после признания Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". 

Напомним, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания объявили о новых санкциях против России во вторник, 22 февраля, после признания Москвой двух оккупированных регионов в Украине независимыми. Главные из них: российские банки и их способность работать на международном уровне. Однако влияние новых санкций, вероятно, будет минимальным. Западные правительства — сейчас — предпочитают хранить намного большие пакеты санкций, которые они запланировали, в резерве на случай эскалации кризиса. Это означает, что российские банкиры или их западные коллеги, имеющие риски в стране, пока немного потеряли.

Ранее на портале "Комментарии" - Отказ от мобилизации и программа экономического патриотизма: эксперты оценили планы Зеленского. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rossijskie-oligarhi-obedneli-na-32-mlrd-dollarov-iz-za-agressii-kremya-protiv-ukrainyi-bloomberg.htm?_ga=2.157373374.541106319.1645427292-227395441.1620644266&_gl=1*4z39rq*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2
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