Российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ против Украины: состояние стремительно сокращается

В связи с усиливающейся агрессией Российской Федерации в отношении Украины состояние 23 богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов — с 375 до 343 миллиардов. Больше всего денег потерял член совета директоров директоров нефтегазохимической компании СИБУРа и "Новатэка" (добыча природного газа) Геннадий Тимченко. Капитал олигарха сократился практически на треть. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на данные Bloomberg.

Российские миллиардеры беднеют из-за агрессии РФ - фото из открытых источников

Помимо этого, начиная с 2022 года, 6,2 миллиарда долларов потерял глава правления "Новатэка" Леонид Михельсон, а на 3,5 миллиарда сократилось состояние президента компании "Лукойл", специализирующейся на добыче нефти, Вагита Алекперова.

Отметим, что за обострение на Донбассе и решения руководства РФ высокую цену платят не только рядовые российские налогоплательщики, но и самые богатые жители страны-агрессора. На фоне вероятных санкций, только за 21 февраля российские олигархи лишились более 8 миллиардов долларов. Это произошло после признания Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания объявили о новых санкциях против России во вторник, 22 февраля, после признания Москвой двух оккупированных регионов в Украине независимыми. Главные из них: российские банки и их способность работать на международном уровне. Однако влияние новых санкций, вероятно, будет минимальным. Западные правительства — сейчас — предпочитают хранить намного большие пакеты санкций, которые они запланировали, в резерве на случай эскалации кризиса. Это означает, что российские банкиры или их западные коллеги, имеющие риски в стране, пока немного потеряли.

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