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Российские миллиардеры потеряли за день более 8 миллиардов долларов на новостях из Донбасса

Ситуация на Донбассе обрушивает не только российский рубль, но и состояние богатейших олигархов

сегодня, 17:03
Автор:

Людмила Слободенюк
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За эскалацию конфликта на Донбассе высокую цену платят не только рядовые российские налогоплательщики, но и олигархи. На фоне вероятных санкций, только за 21 февраля, по данным Forbes, российские олигархи лишились более 8 миллиардов долларов. Передает портал "Комментарии".

Российские миллиардеры потеряли за день более 8 миллиардов долларов на новостях из Донбасса

Падение фондового рынка России. Фото из открытых источников

По состоянию на 16-00, 21 февраля, обвал российских индексов и котировка российских компаний привели к потере 8,339 миллиарда долларов. Больше всего потерял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, а также совладельцы "Новатека" — Леонид Михельсон и Геннадий Тильченко. Все они потеряли за день почти по миллиарду долларов. Если котировки акций "Лукойла" упали с 6610 рублей до 6028 рублей, то бумаги "Новатека" – с 1526 рублей до 1358 рублей за штуку. Падение котировок этих компаний объясняется тем, что они находятся в портфеле практически каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок.

"Сегодня на фондовых рынках правят балл геополитические риски, следствием которых стала большая неопределенность и большая волатильность. Все зависит от ситуации на юге Украины. Если будет деэскалация, рынок взлетит на десятки процентов", — рассказал изданию аналитик BCS Global Markets Кирилл Чуйко.
Неудачным был сегодня день и для русских металлурнгов. Владимир Лисин потерял 645 млн долларов, совладельца "Норникеля" Владимир Потанин – 751 млн долларов, президент "Северстали" Алексей Мордашов – 556 млн долларов, крупнейший акционер ММК Виктор Рашников потерял 298 млн долларов.
Также упали капиталы Сергея Гордеева, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и Вячеслава Кантора.



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Источник: https://www.forbes.ru/milliardery/456355-rossijskij-milliardery-poterali-za-den-bol-se-8-mlrd-na-novostah-iz-donbassa
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