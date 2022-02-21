Российские миллиардеры потеряли за день более 8 миллиардов долларов на новостях из Донбасса

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Людмила Слободенюк
За эскалацию конфликта на Донбассе высокую цену платят не только рядовые российские налогоплательщики, но и олигархи. На фоне вероятных санкций, только за 21 февраля, по данным Forbes, российские олигархи лишились более 8 миллиардов долларов. Передает портал "Комментарии".
Падение фондового рынка России. Фото из открытых источников
По состоянию на 16-00, 21 февраля, обвал российских индексов и котировка российских компаний привели к потере 8,339 миллиарда долларов. Больше всего потерял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, а также совладельцы "Новатека" — Леонид Михельсон и Геннадий Тильченко. Все они потеряли за день почти по миллиарду долларов. Если котировки акций "Лукойла" упали с 6610 рублей до 6028 рублей, то бумаги "Новатека" – с 1526 рублей до 1358 рублей за штуку. Падение котировок этих компаний объясняется тем, что они находятся в портфеле практически каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок.
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