Заткнуться и уважать Россию: в Сети всплыло видео, где Жириновский называет дату "нападения" РФ на Украину

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Елизавета Черных
Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно агрессивно высказывался об Украине, иногда призывая уничтожить нашу страну. Накануне в Сети всплыл видеоролик, датированный 27 декабря 2021 года, где он заявляет, что 2022 год не будет мирным, и намекает якобы о начале военных действий 22 февраля в 4 утра. Об этом пишет издание "Телеграф".
Владимир Жириновский - фото из открытых источников
Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев западные средства массовой информации и высокопоставленные лица заявляют об эскалации у украинских границ и угрозе вторжения России на территорию Украины. Иностранная пресса называла несколько дат вероятного российского вторжения, начиная от 16 февраля. А некоторые военные эксперты озвучивали дату "вторжения" — 20 февраля.
В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем новом обращении заявил о нападении РФ на Украину в целом и Киев в частности уже в ближайшие дни. По словам американского лидера, президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении на территорию нашего государства.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Угроза вторжения РФ и кризис на Донбассе: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование ситуации.
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