Заткнуться и уважать Россию: в Сети всплыло видео, где Жириновский называет дату "нападения" РФ на Украину



















Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно агрессивно высказывался об Украине, иногда призывая уничтожить нашу страну. Накануне в Сети всплыл видеоролик, датированный 27 декабря 2021 года, где он заявляет, что 2022 год не будет мирным, и намекает якобы о начале военных действий 22 февраля в 4 утра. Об этом пишет издание "Телеграф".

Владимир Жириновский - фото из открытых источников

"Отказываетесь ( к Украине — ред.), тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, — эмоционально высказался Владимир Жириновский.

Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев западные средства массовой информации и высокопоставленные лица заявляют об эскалации у украинских границ и угрозе вторжения России на территорию Украины. Иностранная пресса называла несколько дат вероятного российского вторжения, начиная от 16 февраля. А некоторые военные эксперты озвучивали дату "вторжения" — 20 февраля.



В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем новом обращении заявил о нападении РФ на Украину в целом и Киев в частности уже в ближайшие дни. По словам американского лидера, президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении на территорию нашего государства.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Угроза вторжения РФ и кризис на Донбассе: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование ситуации.

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