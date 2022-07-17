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Российские олигархи начали оспаривать введенные против них санкции ЕС

Четверо российских олигархов, в частности, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов уже перешли к конкретным шагам

сегодня, 21:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Роман Абрамович в своем иске в Европейский суд всеобщей юрисдикции требует от ЕС отменить введенные против него санкции. Кроме этого, судиться собрались и трое других российских толстосумов Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Российские олигархи начали оспаривать введенные против них санкции ЕС

Российские олигархи начали оспаривать санкции ЕС (фото из открытых источников)

Абрамович, имеющий гражданство Португалии, заявил, что санкции нарушают его основные права, гарантируемые ЕС. Он требует от Евросоюза как возмещение нанесенного ему ущерба, выплатить более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба "Челси". После продажи Абрамович заявил, что чистая выручка от сделки (около 3 миллиардов евро) пойдет на благотворительность и помощь жертвам войны.

Кроме того, авторы материала пишут, что отрицать персональные санкции в суде собирались другие российские миллиардеры, соучредители "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен. Еще один российский миллиардер Алишер Усманов отрицает утверждение ЕС о поддержке войны в Украине и требует возместить судебные издержки на 20 тысяч долларов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ослабили санкции против России. США сделали исключение и сняли некоторые санкции с РФ. Об этом сообщают в Министерстве финансов США. Следовательно, США разрешат транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме того, США вывели из санкционного списка ряд компаний, в том числе бывшую дочернюю компанию в Германии Gazprom Germania GmbH и дочернюю компанию Альфа-Банка в Казахстане.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-other-sanctioned-russian-oligarchs-fight-back-in-court-11657978210
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