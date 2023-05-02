Российские оппозиционеры приняли декларацию против войны и режима Путина

Политики, ученые, журналисты и активисты, которые в свое время выехали из России, назвали войну в Украине преступной, потребовали ликвидации режима Путина и освобождения политзаключенных и военнопленных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Deutsche Welle".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие РФ, приняли новое совместное заявление. Всего 68 представителей оппозиции публично подписали декларацию, в которой заявили о приверженности принципиальным позициям, первой из которых является преступный характер войны РФ против Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. Международно признанные границы России должны быть восстановлены, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации", – говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации признан "нелегитимным и преступным" режим президента РФ Владимира Путина, который по этой причине "должен быть ликвидирован".

Активисты далее указали на недопустимость "имперской политики внутри страны и за ее пределами".

Кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных и военнопленных, возвращения насильственно перемещенных лиц и похищенных украинских детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны России гордится очередным массированным ударом по Украине. Как всегда было заявлено, что все цели поражены.

Также издание "Комментарии" сообщало – мирная миссия Папы Римского Франциска: что за ней стоит – может ли она привести к переговорам.



