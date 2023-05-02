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Российские оппозиционеры приняли декларацию против войны и режима Путина

Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие РФ, приняли новое совместное заявление

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Политики, ученые, журналисты и активисты, которые в свое время выехали из России, назвали войну в Украине преступной, потребовали ликвидации режима Путина и освобождения политзаключенных и военнопленных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Deutsche Welle".

Российские оппозиционеры приняли декларацию против войны и режима Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие РФ, приняли новое совместное заявление. Всего 68 представителей оппозиции публично подписали декларацию, в которой заявили о приверженности принципиальным позициям, первой из которых является преступный характер войны РФ против Украины.


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"Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. Международно признанные границы России должны быть восстановлены, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации", – говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации признан "нелегитимным и преступным" режим президента РФ Владимира Путина, который по этой причине "должен быть ликвидирован".

Активисты далее указали на недопустимость "имперской политики внутри страны и за ее пределами".

Кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных и военнопленных, возвращения насильственно перемещенных лиц и похищенных украинских детей.

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Источник: https://www.dw.com/ru/rossijskie-oppozicionery-v-berline-prinali-sovmestnuu-deklaraciu/a-65479451
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