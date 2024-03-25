Российские повстанцы обратились к властям: Хотите воевать – воюйте, как мужчины

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствовали действия властей Белгородской области, касающиеся эвакуации местного гражданского населения.

Российские повстанцы

"Мы так же поддерживаем решение областных администраций, которым запретили обучение во всех учебных заведениях. Аналогично правильным стало решение о закрытии всех крупных торговых центров на территории проведения ограниченной военной операции",

— сказано в совместном заявлении российских повстанцев.

По словам повстанцев, подобные мероприятия действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов все ещё недостаточно.

"Мы призываем Гладкова и Старовойта ускорить эвакуацию мирных граждан с Белгородской и Курской областей и решить наконец вопрос дополнительных выплат в секторе ограниченной военной операции. Такие выплаты должны соответствовать аналогичной помощи как во фронтовой зоне", — сказано в заявлении.

Повстанцы утверждают, что гражданское население РФ должно ощущать реальную поддержку от формальных властей в этой сложной ситуации.

"В то же время путинские войска до сих пор продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделение в жилом секторе. С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в городской черте Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемника и 784 – ранено" , — сказано в заявлении.

При этом российские повстанцы призвали власти прекратит пользоваться людьми, как живым щитом.

"Хотите воевать — воюйте, как мужчины" , — сказано в заявлении.

Напомни, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские военные ровняют с землей свои же территории, так как не могут помешать повстанцам продвигаться территориями.



