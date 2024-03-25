logo

BTC/USD

70494.74

ETH/USD

3631.58

LTC/USD

90.90

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российские повстанцы обратились к властям: Хотите воевать – воюйте, как мужчины
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские повстанцы обратились к властям: Хотите воевать – воюйте, как мужчины

Российские повстанцы обнародовали совместное заявление к российским властям, в котором призвали ускорить эвакуацию мирного населения и перестать прикрываться гражданами, как живым щитом

сегодня, 20:00
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствовали действия властей Белгородской области, касающиеся эвакуации местного гражданского населения.

Российские повстанцы обратились к властям: Хотите воевать – воюйте, как мужчины

Российские повстанцы

"Мы так же поддерживаем решение областных администраций, которым запретили обучение во всех учебных заведениях. Аналогично правильным стало решение о закрытии всех крупных торговых центров на территории проведения ограниченной военной операции",
— сказано в совместном заявлении российских повстанцев.

По словам повстанцев, подобные мероприятия действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов все ещё недостаточно.

"Мы призываем Гладкова и Старовойта ускорить эвакуацию мирных граждан с Белгородской и Курской областей и решить наконец вопрос дополнительных выплат в секторе ограниченной военной операции. Такие выплаты должны соответствовать аналогичной помощи как во фронтовой зоне",
— сказано в заявлении.

Повстанцы утверждают, что гражданское население РФ должно ощущать реальную поддержку от формальных властей в этой сложной ситуации.

"В то же время путинские войска до сих пор продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделение в жилом секторе. С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в городской черте Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемника и 784 – ранено"
, — сказано в заявлении.

При этом российские повстанцы призвали власти прекратит пользоваться людьми, как живым щитом.

"Хотите воевать — воюйте, как мужчины"
, — сказано в заявлении.

Напомни, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские военные ровняют с землей свои же территории, так как не могут помешать повстанцам продвигаться территориями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid0fJzPYt4h4afX24K4diyegWRaD1bZxzo4XmsRVAo81a8MiADGNQM65ZSaYdeFtf6Bl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости