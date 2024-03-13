Российские повстанцы призвали жителей двух областей к немедленной эвакуации

Легион "Свобода России" на своей странице в Фейсбуке обнародовал совместное заявление с Русским добровольческим корпусом и "Сибирским батальоном", в котором анонсировал нанесение ударов по Курску и Белгороду.

Легион "Свобода России"

Так, в заявлении указано, что российские военные наносят массированные удары по мирным гражданам Украины таким образом, чтобы на эти удары было невозможно ответить. "Путинские убийцы" выставляют свои позиции между домами, школами и госучреждениями.

"Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!" - сказано в заявлении.

В заявление указано, что российские повстанцы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, повстанцы призвали людей немедленно покинуть указанные города. Также они обратились к чиновникам с советом немедленно организовать эвакуацию граждан, чтобы избежать гибели мирных людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы 12 марта перешли границу с Курской и Белгородской областями и начали бои. Таким образом, они хотят, как минимум, испортить российскому диктатору Владимиру Путину проведение выборов, которые назначены на 17 марта.

При этом, как отметили повстанцы, их задачей максимум является свержение режима Путина и поход на Москву. Свои действия повстанцы планируют проводить как минимум до завершения выборов.

В то же время, некие боевые отряды Навального пообещали устроить в РФ в день выборов теракты. Они заявили, что избиркомы являются их законной целью.



